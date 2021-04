Cancelan temporada de la Liga de Futbol Americano Profesional en México

La temporada 2021de la Liga de Futbol Americano Profesional en México quedará cancelada.

En las próximas horas se hará el anuncio oficial.

El martes por la tarde se realizó una junta entre los dueños y se determinó cancelar el torneo, y la noche de este miércoles se comunicará la resolución a todos los jugadores.

Los motivos fundamentales para está cancelación son dos:

La pandemia de Covid-19 sigue vigente y no hay una fecha exacta para poder descartar algún riesgo, por lo que la Liga no expondrá a jugadores, coaches y demás personal de apoyo, así como al público que en algún momento podría asistir a los encuentros.

La segunda es que no se puede desplazar más las fechas, porque se provocaría jugar dos temporadas de julio a septiembre, lo que lo hace inviable en todos los sentidos.

Además de que la capacidad económica se ha visto reducida considerablemente, a pesar de la lealtad de los patrocinadores con la Liga y los ocho clubes que iban a participar.

Este día se hará oficial a los medios de comunicación, la noticia dela cancelación.