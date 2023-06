"Canelo" Álvarez no pelearía ante Dmitry Bivol

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 5 (EL UNIVERSAL).- Saúl "Canelo" Álvarez y Eddy Reynoso habían asegurado que su objetivo en este 2023 es la revancha contra Dmitry Bivol, pero el equipo del peleador ruso ya lo desmintió.

"Ellos no quieren la revancha, saben que perdieron muy feo en la primera pelea y que tienen menos posibilidades de ganar en la segunda", dijo Vadim Kornilov, manager de Bivol a ESPN.

De hecho, detalló que tras la negativa del mexicano Dmitry estaría pensando en enfrentar a Artur Beterbiev, buscando la unificación.

Álvarez, el pasado 6 de mayo, se enfrentó a Ryder y lo venció. Hace unas semanas el pugilista tapatío remarcó que su próximo combate sería para septiembre y que junto a Eddy Reynoso elegirían a la mejor opción, pero el manager de Bivol considera que el 'Canelo Team' está poniendo pretextos.

"Creo que no quieren la revancha y están diciendo eso para justificarse, hacer otra pelea como hicieron con Golovkin, John Ryder y quizá Berlanga, una revancha no puede darse en los mismos términos de la pelea que perdiste, es absurdo", indicó.

Dmitry Bivol es campeón semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo, mientras que el "Canelo" Álvarez es el campeón indiscutido de los supermediados.