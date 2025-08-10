logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Fotogalería

¡UN GRAN AÑO MÁS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Canelo Álvarez rechaza pelea contra Ilia Topuria en un giro inesperado

Canelo Álvarez elige a Terence Crawford como su próximo rival, dejando de lado la posibilidad de enfrentar a Ilia Topuria.

Por El Universal

Agosto 10, 2025 09:22 p.m.
A
Canelo Álvarez rechaza pelea contra Ilia Topuria en un giro inesperado

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (EL UNIVERSAL).- Dos de los nombres más importantes en el mundo de los deportes de contacto son los de Saúl Álvarez e Ilia Topuria, quien expresó su deseo de enfrentarse al "Canelo" en una pelea de boxeo antes de retirarse; sin embargo, el tapatío rechazó la oferta.

El luchador español-georgiano, actual campeón del peso ligero en la UFC, declaró que le gustaría enfrentarse al boxeador mexicano, campeón indiscutido de las 168 libras. En el programa "Partidazo de COPE", confesó que una pelea contra el "Canelo" sería más importante que enfrentarse a Conor McGregor, en lo que sería una lucha entre "el mejor de la UFC contra el mejor del boxeo".

"100 por 100 ciento, no me voy a ir del deporte sin boxear ante 'Canelo' Álvarez, es el mejor del boxeo; el mejor de la UFC se tiene que enfrentar al mejor del boxeo, ¿no?", declaró Topuria.

No obstante, en entrevista con AS, Álvarez se encargó de desestimar la pelea: "Nadie puede ponerme en su lista nada más así. Yo soy el que los pongo en mi lista, y ahora sí que es si yo quiero. Ahora no entra en mis planes, por el momento, no. Estoy enfocado al 100 por ciento en Crawford".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, criticó los rumores que se instalan antes de sus peleas sobre próximos rivales.

"Normalmente, todos los medios o la prensa, siempre que tengo una pelea enfrente, hablan de otra pelea o de otro peleador... cuando, a final de cuentas, es lo único que hay en este momento", agregó.

¿Cuándo es la próxima pelea del "Canelo"?

· Día: 13 de septiembre

· Lugar: Las Vegas

· Rival: Terence Crawford

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Canelo Álvarez rechaza pelea contra Ilia Topuria en un giro inesperado
Canelo Álvarez rechaza pelea contra Ilia Topuria en un giro inesperado

Canelo Álvarez rechaza pelea contra Ilia Topuria en un giro inesperado

SLP

El Universal

Canelo Álvarez elige a Terence Crawford como su próximo rival, dejando de lado la posibilidad de enfrentar a Ilia Topuria.

Selección Mexicana se Corona en Campeonato Sub-15 de la Concacaf
Selección Mexicana se Corona en Campeonato Sub-15 de la Concacaf

Selección Mexicana se Corona en Campeonato Sub-15 de la Concacaf

SLP

El Universal

La Selección Mexicana Sub-15 logra una hazaña al vencer de forma contundente a Estados Unidos en el torneo regional.

Pato OWard pierde campeonato de IndyCar por fallo en su vehículo
Pato OWard pierde campeonato de IndyCar por fallo en su vehículo

Pato O'Ward pierde campeonato de IndyCar por fallo en su vehículo

SLP

El Universal

Alex Palou logra su cuarto título en IndyCar tras el incidente que dejó a Pato O'Ward rezagado en el Gran Prix de Portland.

Fórmula 1 Revela la Parrilla de Pilotos para la Temporada 2026
Fórmula 1 Revela la Parrilla de Pilotos para la Temporada 2026

Fórmula 1 Revela la Parrilla de Pilotos para la Temporada 2026

SLP

El Universal

Checo Pérez se encuentra en la mira de varias escuderías de Fórmula 1 para la temporada 2026, ¿dónde terminará corriendo?