Fórmula 1 Revela la Parrilla de Pilotos para la Temporada 2026

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (EL UNIVERSAL).- Apenas llegamos a la mitad de la temporada 2025 de la Fórmula 1, pero eso no es impedimento para conocer cómo va la parrilla de pilotos para el próximo año, donde se registran ocho asientos disponibles, y alguno podría ser para Segio "Checo" Pérez.

Actualmente, la Fórmula 1 está atravesando un emocionante momento con la pelea por el título entre Oscar Piastri y Lando Norris, ambos de McLaren. La escudería inglesa está dominando en todos los aspectos con la esperanza de poder sellar una histórica campaña.

Mientras este año se acerca a su fin, ya también comienzan los preparativos de cara a la siguiente campaña, donde Cadillac se convertirá en la escudería número 11 para sumar dos pilotos más a la parrilla.

La escudería estadounidense es uno de los posibles destinos de Pérez, ya hasta se ha reportado que su llegada luce cada vez más cerca, pero no ha existido nada oficial hasta este momento.

¿Qué escuderías tienen asientos libres para Checo Pérez?

La propia Fórmula 1 publicó la parrilla de pilotos para el próximo año, en la que hay un total de ocho asientos disponibles; sin embargo, al ser mitad de temporada es normal que las escuderías presenten vacíos en sus alineaciones.

Red Bull, exequipo del mexicano, tiene una vacante para 2026. El equipo de las bebidas energéticas no ha podido reemplazar a "Checo", arrancaron con Liam Lawson, pero en apenas tres carreras decidieron ascender a Yuki Tsunoda, que tampoco convence a los directivos.

Alpine tiene confirmado a Pierre Gasly para el próximo año, pero también tienen el otro asiento libre. De hecho, algunos medios europeos reportaron que "Checo" sostuvo pláticas con el equipo francés para llegar la temporada que viene.

Mercedes aparece sin ninguno de los dos pilotos, pero todo parece indicar que se decantarán por continuar con la dupla de George Russell y el joven Kimi Antonelli. El equipo de la estrella plateada soñaba con Verstappen, esa posibilidad se esfumó.

Racing Bulls, equipo filial de Red Bull Racing, sigue sin definir a sus dos pilotos. Este año arrancaron con la dupla Yuki Tsunoda-Isack Hadjar, pero después de ascender al japonés, llegó Liam Lawson; este equipo no luce probable para el mexicano.

Cadillac es la última escudería que aún no consigue pilotos. El equipo estadounidense y Checo Pérez han estado vinculados desde el anuncio de su llegada a la Fórmula 1, toca esperar a ver qué pasa en unos meses.

McLaren, Aston Martin, Haas, Williams, Ferrari y Audi son los equipos que ya tienen confirmados a sus dos pilotos para el próximo año.