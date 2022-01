"Canelo" Álvarez revela pelea que más disfrutó en 2021

El 2021 será un año que siempre recordará con cariño Saúl "Canelo" Álvarez ya que fue cuando se convirtió como el primer campeón mexicano en la historia de la división en unificar los campeonatos de peso súpermediano. Además, las tres veces que subió al ring logró salir con el triunfo.

Avni Yildirim, Billy Joe Saunders y Caleb Plant fueron sus rivales en este año que está por finalizar y de ellos, el mexicano reveló cuál fue la pelea que más disfrutó. Nombrado como el Mejor Boxeador del Año por la revista "The Ring", el mexicano se consagró como uno de los mejores libra por libra de todos los tiempos.

Sobre sus combates, el mexicano declaró a dicha revista que, "La de Caleb Plant fue la pelea más grande porque solamente quedaba un cinturón en juego, pero la pelea que disfruté mucho fue la de Billy Joe Saunders porque había hablado mucha mierda y porque hubo 73 mil personas presenciándola".

Sobre ser mencionado como el mejor pugilista del año, Álvarez manifestó, "para mí es un honor este premio de The Ring. Como siempre digo, me encanta el boxeo, hago esto por que amo el box y lo que sea que venga es un honor para mí. Es una ventaja para mí porque amo este deporte, lo respeto y siempre trato de dar lo mejor de mí".