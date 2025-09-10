Canelo y Crawford se disputarán cinturones conmemorativos

logo pulso
Por El Universal

Septiembre 10, 2025 02:43 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El próximo sábado, 13 de septiembre, se hará historia en el estadio Allegiant de Las Vegas. De ese cuadrilátero, donde Saúl "Canelo" Álvarez y Terence Crawford se enfrentarán en una de las mejores batallas de la historia, uno de ellos saldrá con el "Tlaxcala II", el cinturón conmemorativo creado por el Consejo Mundial de Boxeo con un diseño que busca reflejar la riqueza cultural del estado más pequeño del país.

A días del combate, está exhibido en una de las entradas principales del hotel Fontainebleau de Las Vegas, donde luce junto a la faja de "The Ring", otro de los cinturones a entregar el próximo sábado, y las figuras de juguete de Saúl Álvarez, Terence Crawford y Turki Al-Sheikh.

Este cinturón, presentado por Mauricio Sulaimán hace unos días, fue nombrado como "Los 4 Grandes Señoríos".

Está hecho por artesanos tlaxcaltecas y destacan las 70 piezas de talavera, obra de Jacqueline España, los detalles que recuerdan el mural de Cacaxtla, sitio arqueológico mexicano a 19 km al sur de la ciudad de Tlaxcala, y su pintura con símbolos de la cosmovisión tlaxcalteca sobre cuero morado, visión de la artista Guadalupe Xicoténcatl.

Para esta pelea, se creó un diseño exclusivo del cinturón de "The Ring", según confesó Rick Reno, CEO de la icónica revista, que costó 188 mil dólares, hecho por una compañía encargada de diseñar joyería para el ejército británico, entre otros.

