Carl Nassib, primer jugador de la NFL que se declara homosexual

Carl Nassib, ala defensiva de los Raiders de Las Vegas, anunció su apertura como un jugador gay dentro de la NFL. A través de sus redes sociales, el egresado de Penn State "salió del clóset" y se convirtió en el primer profesional abiertamente homosexual en activo en la Liga. "Solo quiero tomarme un momento para decir que soy gay", abrió Nassib en un video que publicó en su cuenta de Instagram, mismo discurso que compartió en un texto.

"He tenido la intención de hacer esto por un tiempo, pero finalmente me siento lo suficientemente cómodo como para sacarlo de mi pecho. Realmente tengo la mejor vida. Tengo la mejor familia, amigos y trabajo que un hombre podría pedir. Soy una persona bastante reservada, así que espero que sepan que no estoy haciendo esto para llamar la atención, pero creo que la representación importa".

Además, anunció que donará 100 mil dólares a Trevor Project, un organismo que ayuda a personas de LGBTQ+ para evitar suicidios. Nassib acumula cinco temporadas dentro de la NFL, al jugar con los Brows de Cleveland, Buccaneers de Tampa Bay y actualmente con los Raiders. En su última campaña en Las Vegas, disputó 14 partidos (cinco como titular), acumuló una intercepción, 2.5 capturas de quarterback y 28 tacleadas. El defensivo tiene contrato con la franquicia por otro par de años, en los cuales están asegurados 16 millones 750 mil dólares.

Ningún jugador abiertamente gay ha jugado en la Liga durante la campaña regular. Michael Sam se declaró homosexual antes del Draft de 2014, seleccionado por los Rams y jugó para ellos en la pretemporada, pero no formó parte del roster final. Sin embargo, otros jugadores han "salido del clóset" después de que terminaron sus carreras como Esera Tuaolo y Colton Underwood.