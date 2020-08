Carlos Acevedo, el portero de Santos que se retiró dos veces

El 12 de enero del 2014, el camión que transportaba al equipo de Santos Laguna Sub 17 se dirigía a casa después de haber jugado un partido ante Cruz Azul.

Eran las tres de la mañana. El viaje había sido largo, desde la ciudad de México, y entrando a Durango, ya cerca de casa, un camión, una pipa de gas lo alcanzó, el vehículo se salió de la carretera, volcó, segundos, minutos de angustia.

El médico del cuadro santista, César Augusto Mora, falleció y varios jugadores terminaron en el hospital por sería golpes.

En ese camión viajaba el joven Carlos Acevedo, hoy, portero titular de Santos, del que todos hablan en la Liga MX.

Ese accidente, casi provoca que el cancerbero deje el futbol, la familia preocupada por el incidente lo retiró, pero después de algunos meses decidió que abandonar era de cobardes y volvió... Acabó con los miedos.

El joven portero de Santos Laguna, ha sorprendido al futbol mexicano con sus actuaciones en los dos primeros juegos del actual torneo.

Todos resaltan los dos penaltis detenidos, uno por juego, el primero a Jonathan Rodríguez de Cruz Azul - aunque en el rebote su portería fue vencida - y el segundo apenas ayer contra Chivas, cuando desvió el disparo de José Juan Macías.

Acevedo es el heredero de las glorias de gente como Agustín Marchesín y Jonathan Orozco, aunque sus primeros pasos en el mundo de la portería los dio bajo el regazo de Oswaldo Sánchez, quien era el portero titular santista cuando comenzó su ascenso en el equipo.

El nacido en Torreón hace 24 años, en dos ocasiones abandonó el sueño de ser portero: Primero a corta edad, porque no se le daban oportunidades, y después porque sufrió el accidente. A la salida de Jonathan Orozco, la directiva de Santos Laguna decidió darle la titularidad a pesar de la llegada de un consolidado como Gibrán Lajud.

"Cuando se decidió que Carlos se quedara como el portero número uno del equipo, le dije a la directiva que no solo estábamos reforzando al equipo este año, sino muchos más. Estoy seguro que por mucho tiempo, la cabaña del equipo no tendrá problemas", dijo el técnico lagunero Guillermo Almada.

Así la historia de Carlos Acevedo, el portero que se retiró dos veces.