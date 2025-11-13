Carlos Alcaraz se corona como número 1 del tenis masculino al vencer a Musetti

TURÍN, Italia (AP) — A la hora de la verdad, Carlos Alcaraz necesitó menos de 90 minutos para asegurarse el puesto número 1 al finalizar el año en el tenis masculino.

Alcaraz necesitaba una victoria más en las Finales de la ATP para superar a Jannik Sinner por el puesto número 1, y el jugador consiguió eso debidamente al obtener una fácil victoria por 6-4, 6-1 sobre Lorenzo Musetti el jueves, barriendo así su grupo en el evento de fin de temporada para los ocho mejores jugadores.

"Significa un mundo para mí, para ser honesto. El número 1 del año siempre es un objetivo. Para ser honesto, al comienzo del año vi que el número 1 estaba muy, muy lejos, con Jannik allí, ganando casi todos los torneos que juega", dijo Alcaraz en su entrevista en la cancha.

"Desde la mitad de la temporada hasta ahora me puse el objetivo del número 1 porque pensé que estaba allí... y finalmente lo conseguí. para mí, lo significa todo, el trabajo que ponemos todos los días durante toda la temporada, altibajos... así que estoy realmente orgulloso de mi equipo y de mí mismo".

Es la segunda vez en su carrera que Alcaraz, de 22 años, termina el año en la cima de la clasificación.

El jugador se convirtió en el más joven en terminar un año en el puesto número 1 cuando logró la hazaña a los 19 años en 2022.

Alcaraz tenía que ganar tres de sus juegos en el evento de fin de temporada para los ocho mejores jugadores para terminar como número 1, mientras que Sinner tenía que ir invicto para defender su título y tener una oportunidad.

Alcaraz —quien admitió sentirse nervioso al comienzo del juego— no le dio esa oportunidad al jugador, ya que barrió a Musetti a pesar de un público local parcializado, sellando el resultado en su tercer punto de juego.

Esa fue su tercera victoria en el grupo Jimmy Connors y Alcaraz se enfrentará al ganador del juego del viernes entre Alexander Zverev y Felix Auger-Aliassime en la semifinal del sábado.

De Minaur avanza

La victoria también envió a Alex de Minaur a las semifinales después de que el jugador obtuviera anteriormente una primera victoria en las Finales de la ATP.

De Minaur venció a Taylor Fritz 7-6 (3), 6-3 para su primera victoria en seis juegos en el torneo, tras su debut el año pasado.

"Finalmente gané aquí en turín", dijo De Minaur, quien necesitaba una victoria en sets seguidos para mantenerse en la contienda por un puesto en la semifinal.

De Minaur nunca miró hacia atrás después de dominar el tiebreaker y tuvo la oportunidad de sellar la victoria en el servicio de Fritz cuando llegó al punto de juego, pero el jugador mantuvo el servicio. De Minaur mantuvo la calma en el servicio para triunfar.

El séptimo cabeza de serie se enfrentará a Sinner en las semifinales.