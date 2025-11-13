Carlos Alcaraz se corona como número uno del tenis masculino al vencer a Musetti
TURÍN, Italia (AP) — Carlos Alcaraz aseguró el puesto número uno al final del año en el tenis masculino al vencer a Lorenzo Musetti para barrer su grupo en las Finales ATP.
Alcaraz necesitaba ganar un partido más para superar a Jannik Sinner en el puesto número uno y el español lo hizo al lograr una victoria de 6-4, 6-1.
