Carambola de cinco vehículos paraliza la carretera a Rioverde

Carambola de cinco vehículos paraliza la carretera a Rioverde

Carlos Alcaraz se corona como número uno del tenis masculino al vencer a Musetti

La victoria de Alcaraz sobre Musetti le garantiza el primer puesto en el ranking de tenis masculino

Por AP

Noviembre 13, 2025 05:57 p.m.
Carlos Alcaraz se corona como número uno del tenis masculino al vencer a Musetti

TURÍN, Italia (AP) — Carlos Alcaraz aseguró el puesto número uno al final del año en el tenis masculino al vencer a Lorenzo Musetti para barrer su grupo en las Finales ATP.

Alcaraz necesitaba ganar un partido más para superar a Jannik Sinner en el puesto número uno y el español lo hizo al lograr una victoria de 6-4, 6-1.

La victoria de Alcaraz sobre Musetti le garantiza el primer puesto en el ranking de tenis masculino

La emoción se desborda en el partido de desempate entre Nigeria y Gabón, con Victor Osimhen como figura destacada en la clasificación para la Copa del Mundo 2026.

El mundo del béisbol se estremece con el arresto de Emmanuel Clase y Luis Ortiz por acusaciones de fraude y conspiración.

El gol de Lamine Yamal y la jugada de Marta se destacan entre los nominados al Premio Puskas FIFA 2021, ¡conoce más detalles aquí!