Carlos Alcaraz se retira del Abierto de Barcelona por lesión

BARCELONA (AP) — Carlos Alcaraz se retiró del Abierto de Barcelona después de someterse a una prueba en la muñeca derecha, anunció el torneo el miércoles.

Lesión en muñeca obliga a Carlos Alcaraz a retirarse

La retirada implica que Alcaraz, segundo del ranking mundial, no podrá superar al líder Jannik Sinner y volver a la cima de la clasificación la próxima semana.

La decisión se produjo un día después de que Alcaraz pidiera la asistencia de un fisioterapeuta y recibiera tratamiento en la muñeca durante su debut, sellado con una victoria 6-4 y 6-2 ante Otto Virtanen.

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Alcaraz, de 22 años, tenía previsto jugar contra Tomas Machac en los octavos de final el jueves.

"Vistas hoy las pruebas, es una lesión un poquito más seria de lo que todos esperábamos", señaló Alcaraz. "Debo escuchar mi cuerpo, lo que me viene mejor, que no me repercuta en el futuro".

Impacto en ranking y próximos torneos

El astro español perdió el número 1 del ranking tras caer ante Sinner en la final del Masters de Montecarlo el domingo.

Los próximos torneos de Alcaraz son el Abierto de Madrid y el Abierto de Italia antes de defender su título del Abierto de Francia.

"Con mucha tristeza, tengo que volver a casa a empezar la recuperación lo antes posible con mi equipo, los doctores y el fisio, e intentar estar lo más sano posible lo antes posible para los torneos que tengo en un futuro", indicó Alcaraz. "Espero que podáis volver a verme de nuevo en una pista de tenis lo antes posible".

Machac avanzó los cuartos de final y se enfrentará a Andrey Rublev o Lorenzo Sonego.