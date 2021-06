Carlos Salcido a favor del proyecto 70-30 en Chivas

El excapitán del Guadalajara, Carlos Salcido, avaló al cien por ciento el proyecto 70-30 que arrancó Chivas desde hace tiempo, el cual ya tiene resultados en el primer equipo, pero la consolidación del mismo se debe dar en un lapso no mayor a dos años, según lo expresado por el director de futbol juvenil Marcelo Michel Leaño, lo cual ve razonable el "Choco" Salcido.

Chivas apuesta a producir sus propios jugadores, lo cual dice Salcido es para aplaudirse porque así ya no abusarían otros clubes, ya que siempre que buscan a un elemento como refuerzo, le elevan el precio y precisó, que proyectar a las fuerzas básicas es lo mejor porque en los últimos años han llegado elementos que cobran millones y los resultados futbolísticos son muy pobres.

"Es la esencia de este equipo, la verdad más allá de que el proyecto dé resultados inmediatos o no, porque el futbol es así, impredecible, considero que se está apuntando a la identidad en el trabajo en el buen sentido de estar explorando, sacando jugadores para el primer equipo".

Salcido tiene mucha fe en que habrá resultados con jugadores jóvenes, que en un cierto tiempo comenzarán a desplazar a los elementos que ahora están como base y Salcido fue más allá, no solamente producir para Chivas en el primero equipo, sino brincar barreras de alguna forma.

"¿Por qué no solamente pensar en nutrir a Chivas, sino también a todos los equipos de la Liga MX?. Por qué no. Todo se puede cuando se trabaja bien, además Chivas tiene todo, una estructura y personal calificado, ya lo decía Matías Almeyda cuando estábamos en el club, ´en Chivas solamente falta que les den de comer en la boca, porque todo hay en este club".

Tiene muchas ventajas el generar sus propios futbolistas, porque por una parte, ya no se comprarán jugadores que no saben ni siquiera dónde están parados, que piden tiempo de adaptación y que al final, lo único seguro es que se desembolsan millones de dólares.

"Mientras se traten de fuerzas básicas, de trabajar a los chavos como yo digo ´con mentalidad chingona´, que se le dé para adelante, porque estoy convencido que habrá resultados, es cuestión de esperar porque hay mucho talento en el club en todas las áreas".

Aplaudió Salcido que la directiva y toda la estructura de futbol, haya dado este paso tan importante porque a muchos no les gustará, pero es el camino para que la identidad, ADN competitivo y filosofía, regresen a lo que antes era y se defienda como debe ser: con orgullo.

"Chivas debe sacar gente de su cantera, de abajo, por los valores que maneja, por su historia, por su tradición y esa es la realidad. El equipo tiene un excelente grupo, creo que se deben cerrar filas, buscar cumplir con los objetivos y podrán llegar mil refuerzos, pero también el buscar adaptación, responsabilidad y demás, implican muchas cosas y los resultados no se ven".