Carlos Vela agradece emotivo homenaje en LAFC
El atacante mexicano agradece el reconocimiento en un evento especial organizado por LAFC.
CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- El pasado fin de semana, LAFC realizó un merecido homenaje para Carlos Vela, atacante mexicano que, con goles y grandes actuaciones, se convirtió en ídolo del equipo de la MLS.
Con la presencia de su familia, afición y excompañeros, la institución organizó varias actividades para reconocer el legado del exjugador de la Real Sociedad, quien entregó todo en la cancha durante su carrera en Estados Unidos.
La velada, que lo vio recibir aplausos y muestras de cariño, generó en Vela —quien jugó la Copa del Mundo de Rusia 2018 con la Selección Mexicana— varias emociones, mismas que compartió en redes sociales.
Con un emotivo mensaje, Vela agradeció al equipo la oportunidad de volver, asegurando que esa noche quedará marcada para siempre en su vida.
"Gracias a LAFC y a todos mis fans por esta noche inolvidable para mí y mi familia", mencionó en su cuenta de X, acompañado de una serie de imágenes de lo ocurrido.
En seis temporadas, el delantero mexicano disputó 186 partidos y anotó 93 goles, siendo el máximo goleador del club. En 2019, firmó una campaña legendaria al marcar 34 goles, récord absoluto en una sola temporada, lo que le valió el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la liga. Además, fue pieza clave en la conquista de la MLS Cup 2022 y dos Supporters' Shields.
