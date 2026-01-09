Carrera y box abren agenda deportiva 2026 en SLP

San Luis Potosí iniciará el calendario deportivo de 2026 con una carrera atlética y una función de boxeo, eventos que se realizarán en la Arena Potosí y que contarán con la participación de Julio César Chávez.

Durante una presentación oficial se informó que la carrera "Corriendo con la Leyenda" se llevará a cabo el domingo 18 de enero, a las 17:00 horas, con un recorrido de cinco kilómetros sobre la Vía Alterna, en un circuito de ida y vuelta con salida y meta en la Arena Potosí. La cuota de recuperación incluye playera conmemorativa, medalla, una banda alusiva al campeón y la rifa de guantes autografiados.

Las inscripciones estarán disponibles en el Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, el Instituto Potosino de la Juventud y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado.

Como parte de la misma agenda, se anunció que el sábado 24 de enero se realizará una función de boxeo con la participación de Julio César Chávez Jr., Omar Chávez y la Dinastía Chávez, también en la Arena Potosí.

