Causa baja Lorenzo Musetti del Abierto Mexicano de Tenis

CIUDAD DE MÉXICO.- Lorenzo Musetti no participará en el Abierto Mexicano de Tenis. Por segundo año consecutivo, el tenista italiano no jugará en Acapulco, debido a una lesión que sufrió en la pierna derecha durante el pasado Abierto de Australia.

A través de su cuenta de Instagram, Musetti compartió que se sometió a una resonancia magnética para evaluar el estado de su lesión. Sin embargo, así como decidió retirarse de los torneos que se celebraron en Buenos Aires y Río de Janeiro para priorizar su rehabilitación, tampoco competirá en Acapulco.

"Me sometí a una evaluación médica y desafortunadamente, necesito continuar mi rehabilitación antes de regresar a las canchas y competir. Tristemente, esto significa que no podré jugar en Acapulco. Gracias a todas las personas que me han apoyado. No puedo esperar para regresar", lamentó el tenista.

Se espera que el número cinco en el ranking de la ATP regrese a las canchas a principios de marzo para el "Double Sunshine" que se disputará en Indian Wells y Miami.

Por lo pronto, sin la presencia de Lorenzo Musetti, el Abierto Mexicano de Tenis se celebrará del 21 al 28 de febrero en la Arena GNP Seguros de Acapulco, Guerrero. El torneo tendrá la participación de tres tenistas que ocupan un lugar en el Top 10 del ránking de la ATP: Alexander Zverev (4), Álex de Miñaur (6) y Ben Shelton (9).

"Le deseamos una pronta recuperación y esperamos verlo muy pronto de vuelta en la cancha", escribió el AMT.

¿Qué le pasó a Lorenzo Musetti en el Abierto de Australia?

En los Cuartos de Final del Abierto de Australia, Lorenzo Musetti disfrutó de una actuación en la que iba ganando por dos sets a cero ante el serbio Novak Djokovic. Hasta que, momentos después, sufrió una lesión en la parte superior de la pierna derecha que lo obligó a retirarse en la mitad del tercer set.

Esto permitió que Djokovic avanzara a la final del Grand Slam, donde cayó ante el español Carlos Alcaraz.