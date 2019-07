C.C. La Cruz, monarca de la Liga Azteca

Gran final fue la que protagonizaron los equipos C. C. La Cruz y Niupi FC, dentro de la categoría Primera División de Ascenso de la Liga de Futbol Azteca, ya que se tuvieron que ir hasta los penales, para definir al campeón, luego de que en el tiempo regular terminaron empatados a un tanto, en un partido celebrado en el campo de la Unidad Maquinados Ortiz, ante un gran número de seguidores de ambos equipos.

Un duelo de poder a poder fue el que escenificaron estos dos equipos, que terminaron la temporada regular como el líder y sublíder de este grupo, en donde los dos lucharon con todos para ir en pos de la victoria, pero los dos equipos juegan de una forma similar, se conocen muy bien y ofrecieron un partido muy cerrado, nivelado y durante los primeros 45 minutos de juego no pudieron abrir el cerrojo y así se fueron al descanso.

Para la parte complementaria, fue que la escuadra líder el C.C. La Cruz estuvo aprovechando mejores sus opciones de gol, y en el minuto 59 logró el tanto de la quiniela ante el regocijo de sus seguidores, gracias a una anotación de Luis Romario Vargas, ante esto el entrenador del Niupi FC tuvo que replantear el partido para tratar de ir en buscar del empate.

C.C. La Cruz estuvo controlando las acciones y evitando la caída de su marco ante la presión del Niupi FC, y entonces fue que el tiempo empezó a ser factor y por lo tanto éstos últimos presionaron más hasta que cayó el tanto del empate al minuto 80 de tiempo reglamentario por conducto de Jaime Jaret Soto, por lo que el partido nuevamente comenzó de cero.

Al finalizar el tiempo regular con el empate a un tanto, el cuerpo arbitral de acuerdo al sistema de competencia, procedieron inmediatamente a los tiros desde el punto penal y aquí fue donde el C.C. La Cruz fue más certero y le ganaron al Niupi FC con marcador de 6 goles a 5.

Por los ahora campeones anotaron Romario Vargas, José Méndez, José Guadalupe Espinoza, Alexis Jiménez, Fernando Ramírez y Ramón Rodríguez; fallaron Aarón Saucedo y Manuel Bárcenas; por el Niupi FC anotaron José Martínez, David Castro, Genaro Martínez, José Barbosa y Oscar Martínez, fallaron Jorge Castillo, Jaime Soto y Gustavo Martínez.

El trabajo arbitral estuvo a cargo del centro Oscar Olvera Araiza y como asistentes Esteban Castillo y Alejandro Silva, quienes llevaron a buen término el desarrollo del partido.

Al termino del partido la directiva de la Liga de Futbol Azteca, hizo entrega del trofeo de campeón al C. C. La Cruz, de subcampeón al Niupi F. C. y el C. C. La Cruz coronó una gran campaña al llevarse en trofeo del primer lugar de la tabla de posiciones y su jugador Juan Manuel Bárcenas Jasso el trofeo del campeón goleador.

Ambos equipos logran su ascenso a la categoría estelar para el torneo de clausura temporada 2019 y con este partido se dieron por finalizadas las actividades en esta categoría.