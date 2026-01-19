Cefor Promotora derrota al PFC

En un duelo muy disputado, Cefor Promotora San Luis consiguió un valioso triunfo por marcador de tres goles a dos frente a Potosino F.C., en partido celebrado en la cancha de la Unidad Deportiva 21 de Marzo, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Desde el silbatazo inicial, ambos conjuntos mostraron buenas intenciones en el terreno de juego, generando aproximaciones al arco rival, aunque sin la contundencia necesaria para reflejarlo en el marcador durante los primeros minutos. Al 15´, el conjunto local tuvo una clara oportunidad dentro del área grande, pero no logró concretar.

Con el paso de los minutos, el encuentro se equilibró y se disputó mayormente en el medio campo, en busca de los espacios que permitieran generar opciones claras de gol. Fue al minuto 34 cuando Potosino F.C. se fue al frente en el marcador, luego de que el árbitro central señalara un penal, mismo que Alejandro Juárez cobró con un potente disparo a media altura para el 1-0.

La respuesta de Cefor Promotora San Luis llegó antes del descanso. Al minuto 43, una falta dentro del área sobre Dilan Carrera derivó en un penal a favor del cuadro local, que Aaron Ramírez ejecutó de manera efectiva para igualar el marcador 1-1. Sin más anotaciones, ambos equipos se fueron al descanso con el empate.

Para la segunda mitad, Cefor Promotora San Luis salió con mayor intensidad. Al inicio del complemento, Abraham Leonardo probó con un disparo directo que pasó cerca del arco visitante. La insistencia rindió frutos al minuto 61, cuando tras un tiro de esquina, Dulio Rodríguez remató de cabeza de manera certera para poner el 2-1.

Sin embargo, Potosino F.C. reaccionó rápidamente y al 64´ logró el empate, luego de un error en la salida del guardameta local que fue aprovechado por Santiago Guzmán con un disparo bombeado para el 2-2.

Cuando parecía que el encuentro terminaría igualado, Cefor Promotora San Luis volvió a tomar ventaja al minuto 85. En un nuevo tiro de esquina, un centro pasado fue nuevamente conectado de cabeza por Dulio Rodríguez, quien firmó su doblete y selló el 3-2 definitivo.