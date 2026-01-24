Cefor Promotora vence al Atl. ECCA

Cefor Promotora San Luis consiguió un importante triunfo como visitante al imponerse por marcador de 2 goles a 1 al conjunto de Atlético ECCA, en duelo de la Liga TDP grupo XII, disputado en la cancha del Parque Metropolitano de León, Guanajuato, resultado con el que el cuadro potosino ligó su segunda victoria consecutiva.

El encuentro fue sumamente cerrado, con ambos equipos mostrando un futbol intenso y agresivo desde los primeros minutos, en busca de tomar la ventaja y manejar el desarrollo del partido. El marcador se abrió al minuto 17, cuando el equipo local, Atlético ECCA, aprovechó una jugada de contragolpe para quedar bien perfilado frente al arco y definir con un disparo certero, colocando el 1-0 en favor de los leoneses.

Tras el gol en contra, el conjunto dirigido por Rafael Lira adelantó líneas y apostó por un planteamiento más ofensivo, generando diversas aproximaciones al arco rival, aunque sin la contundencia necesaria para reflejarlo en el marcador durante varios minutos.

La insistencia rindió frutos al minuto 40, cuando en una jugada bien elaborada, Juan Jonguitud tomó el balón y sacó un disparo cruzado que venció al guardameta local, decretando el empate 1-1 y enviando el partido igualado

al descanso.

Para la segunda mitad, ambas escuadras regresaron al terreno de juego con la misma intensidad, pero pese a generar oportunidades, ninguna lograba concretar, por lo que el empate parecía definitivo y el encuentro se encaminaba a definirse en la tanda de penales.

Sin embargo, al minuto 85, Cefor Promotora San Luis encontró el gol de la victoria en un tiro de esquina. El centro fue enviado al área y encontró a Dulio Rodríguez, quien se elevó para conectar un certero remate de cabeza y mandar el esférico al fondo de las redes, sellando el 2-1 definitivo.