Celebran 10 años de Fórmula 1 en México con exposición fotográfica en Chapultepec

Revive los momentos más emocionantes de la Fórmula 1 en México a lo largo de una década

Por El Universal

Septiembre 12, 2025 03:46 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Este 2025 se celebran 10 años desde que la Fórmula 1 regresó al país, por lo que se lanzó una exposición fotográfica en el Bosque de Chapultepec para conmemorar la década que lleva la categoría reina en México.

Esta exposición también sirve para calentar los motores rumbo al Gran Premio de México 2025, el cual se corre el 26 de octubre.

"Hace casi una década, en el 2015, los motores volvieron a rugir en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Ese regreso marcó el inicio de una nueva etapa, la tercera era de la Fórmula 1 en nuestro país. Una era que ha estado llena de velocidad, emoción, y sobre todo de una pasión de una afición que no tiene comparación alguna", expresó el Federico González Compeán, director general del Gran Premio de México.

Los aficionados podrán caminar a lo largo de las emblemáticas rejas del Parque de Chapultepec para recordar los grandes momentos que se han vivido durante estos últimos 10 años de la F1 en suelo azteca.

Durante el recorrido se encontrarán con un total de 60 fotos que seguramente los harán vibrar de emoción. Aunque seguro algunas más que otras, como los festejos de Checo Pérez al terminar tercero en el GP de México en 2021 y 2022.

No obstante, también podrían derramar una que otra lágrima al recordar la fatídica carrera de 2023, donde Checo quedó fuera de la contienda al chocar con Leclerc en la primera curva del Autódromo Hermanos Rodríguez cuando recién arrancaba.

Esos y muchos otros momentos se pueden apreciar durante la increíble exposición de fotos, que presume con orgullo la administración del Gran Premio de México.

SLP

El Universal

