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Celtics someten a los Pelicans

Por AP

Abril 11, 2026 03:00 a.m.
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Celtics someten a los Pelicans

BOSTON.- Sam Hauser anotó 24 puntos con ocho triples la noche del viernes, y los Celtics de Boston igualaron el récord de la franquicia y de la NBA con 29 triples en su camino para asegurar el segundo puesto de la Conferencia Este en los playoffs con una victoria por 144-118 sobre los Pelicans de Nueva Orleans.

Jaylen Brown sumó 23 puntos en 29 minutos y se quedó fuera durante todo el cuarto periodo. Payton Pritchard terminó con 21 puntos y 10 asistencias para Boston, que aseguró el título de la División Atlántico.

Los 29 triples de los Celtics igualaron su total del 22 de octubre de 2024 contra los Knicks. Los Memphis Grizzlies (6 de abril contra Cleveland) y los Milwaukee Bucks (29 de diciembre de 2020 en Miami) también comparten el récord.

El pívot Neemias Queta también se sumó a la fiesta para Boston, al encestar el primer triple de su carrera, además de capturar 10 rebotes. Ocho jugadores distintos de los Celtics anotaron al menos dos.

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Jeremiah Fears lideró a los Pelicans con 36 puntos. Derik Queen añadió 25 puntos y 11 rebotes. Nueva Orleans, que se perderá los playoffs por segundo año consecutivo, ha perdido nueve de sus últimos 10 partidos.

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