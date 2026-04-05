Celtics vencen a Raptors en Boston con Brown y Tatum

BOSTON (AP) — Jaylen Brown anotó 26 puntos, Jayson Tatum sumó 23 unidades y 13 rebotes, y los Celtics de Boston vencieron 115-101 a los Raptors de Toronto el domingo.

Neemias Queta aportó 18 tantos y siete rebotes, y Payton Pritchard anotó 17 puntos para los Celtics, que ganaron su tercer partido consecutivo para acercarse a asegurar el segundo puesto en la Conferencia Este.

Celtics logran tercer triunfo consecutivo y se acercan al segundo puesto

Ja’Kobe Walter encabezó a Toronto con 16 puntos, y Brandon Ingram y RJ Barrett aportaron 15 cada uno.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El pívot de los Celtics Nikola Vucevic regresó tras perderse un mes después de una cirugía por una fractura en el dedo anular derecho. Se le vio algo falto de ritmo, al anotar apenas cuatro puntos en 13 minutos, con cuatro rebotes.

Regreso de Nikola Vucevic tras cirugía y su impacto en el juego

Tras encadenar partidos consecutivos en los que anotaron al menos 43 puntos en el primer cuarto, los Celtics se vieron algo lentos y estuvieron desacertados desde larga distancia al inicio, fallando 13 de sus primeros 16 intentos de triples. Los equipos estaban empatados a 26 tras el primer periodo.

En su lucha por un puesto entre los seis primeros de la Conferencia Este para evitar el torneo de play-in, los Raptors fueron superados 35-24 en el último cuarto, que estuvo lleno de pérdidas de balón y fallos defensivos. Walter incluso erró sus tres tiros libres en una misma visita a la línea.

Boston ganaba por apenas tres puntos al entrar al último cuarto antes de encadenar una racha decisiva de 16-6, iniciada por un triple lejano de Pritchard a los 18 segundos del periodo.