CEO de Red Bull asegura que Max Verstappen se retirará en Red Bull

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 21 (EL UNIVERSAL).- En la temporada 2025 de la Fórmula 1 hubo un fuerte rumor sobre la posible salida de Max Verstappen de Red Bull, al final eso no pasó. El neerlandés tiene contrato con la escudería austriaca hasta 2028, aun así la escudería austriaca evita que se geste el adiós del tetracampeón del mundo.

Durante ese periodo de incertidumbre, el neerlandés no quería hablar sobre su futuro, hasta que un día confirmó que iba a permanecer con el equipo de Milton Keynes.

Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de Red Bull, reveló en una entrevista para De Telegraaf que no tiene ninguna preocupación respecto a una posible cláusula en el contrato de Max que signifique el adiós del piloto.

"Lo importante es decir que no tengo miedo de ninguna cláusula de rendimiento en su contrato. Está claro que Max siempre quiere ganar y tener el mejor coche posible, pero nosotros también. Mientras Max sienta que estamos trabajando para eso y haciendo todo lo que podemos, creo que permanecerá leal. Él también ve cuánto invertimos en nuestro propio motor".

El CEO del conglomerado fue contundente y confiado al hablar del futuro del neerlandés en Red Bull, dejando claro que seguramente cerrará su ciclo con ellos.

"No olvidemos que somos una marca de bebidas energéticas y que este es un paso único. Siento que hay un enorme aprecio y lealtad de ambas partes. No tengo dudas de que Max Verstappen terminará su carrera en Red Bull".

Tras no quedar campeón de la Fórmula 1 por quinta vez en su carrera, Mad Max optó por cambiar su número y ahora estará corriendo con el 3 durante la temporada 2026.