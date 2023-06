Cerrada lucha en la Vuelta a Colombia

El equipo Canel´s-Zerouno-Mavic participó en la jornada cuatro de la Vuelta Colombia, la cual se disputó entre la ciudad de Ibagué y el Alto de la Línea; fueron 156 corredores lo que partieron en la ciudad musical de Colombia rumbo al exigente puerto montañoso donde estaba ubicada la meta trayecto considerado La Reyna de las etapas.

Como ha sido la constante, desde los primeros kilómetros los corredores de Canel´s impusieron un fuerte ritmo buscando conformar una fuga, pero ningún intento se consolidaba. El equipo dirigido por Juan José Monsiváis, armaba con sus seis corredores la mejor estrategia para lanzara a Heiner Parra lo mas adelante posible, tratando de alcanzar a los fugados.

En el ascenso al Alto de la Línea Canel´s pudo conectar con la fuga fue siendo neutralizada por el lote, que logró quedar compacto, pero del que unos kilómetros más adelante partieron Juan Diego Alba (Movistar Best PC), Juan Pablo Suárez (Petrolike) y Rafael Pineda (Colombia Potencia de la Vida) y a 5 km de la meta el grupo los conectó

Faltando 2km para la línea de meta, Heiner Parra hizo lo posible por conseguir el mejor resultado para su equipo estando dentro de los diez primeros, pero el corredor del EPM, Daniel Méndez, partió del grupo, tras él salió el líder Miguel Ángel López, quien quería seguir sumando triunfos en esta carrera. Supermán, quien ascendía por primera vez en su historia como ciclista al Alto de la Línea, alcanzó a Méndez y siguió de largo, se fue en busca de la meta, en busca de un nuevo triunfo.

La raya de sentencia estaba a la vista de los punteros y fue esta quien volvió a recibir a un Supermán, los mismos que lo han llevado a adjudicarse cuatro victorias y que lo tienen como el sólido líder de esta carrera. Atrás de el, con un gran trabajo en equipo en la prueba mas complicada de la Vuelta, cruzaba Heiner Parra de Canel´s en el lugar número 12, posición que le permite recortar algunos segundo de la general a falta de cinco etapas

Heiner Parra expresó: “Contento con el resultado del día de hoy, agradecido con todo mi equipo, mis compañeros quienes lucharon toda la etapa dejando la piel, hicieron el mejor trabajo que pudieron por mantenerme adelante por siempre ayudarme en la opción disputando la etapa ya que fue una etapa bastante dura un puerto donde es de los más complicados aquí en la vuelta Colombia.

Logramos un 12vo lugar con un ritmo bastante fuerte con un nivel alto de competidores, me siento contento al resultado conseguido que nos da confianza al ser la montaña dura, vienen bastantes días por delante por lo que esto me motiva para enfrentar las siguientes etapas que también son de montaña, seguiremos buscando porque no una etapa y seguir hacia adelante en la general, agradezco a mi equipo y patrocinadores Canel´s-Zerouno-Mavic por el apoyo que nos brinda” .

El quinto día de competencia para la escuadra de Canel´s-Zerouno-Mavic se disputará entre los municipios de Dosquebradas y Belalcazar, sobre un trazado de 165.5 kilómetros.