César Jiménez listo para Tractocamiones

El piloto regiomontano, César Tiberio Jiménez, dijo que el objetivo de esta temporada es darle a Difrenosa el campeonato de los Tractocamiones Freightliner, o por lo menos una buena cantidad de podios.

"Estuve realizando mucho ejercicio y no me he bajado de los autos turismo acá en la pista de Monterrey, para mantenerme en forma, porque las metas fijadas son muy altas", expresó.

Jiménez dijo que es un honor para él defender los colores de Difrenosa y que por ese motivo desde la primera fecha que se correrá en Guadalajara, el objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos que se pueda desde el arranque.

Sobre lo que ocurrió el año pasado donde no logró subir al podio, aclaró: "Lo que pasa es que la categoría de los Freightliner está muy competitiva y cada vez es más difícil obtener un lugar en el podio, además soy un piloto que le gusta manejar muy fino, me vi involucrado en algunos golpes, que desde mi punto de vista yo no originé".