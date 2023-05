"Chaco" y sus deseos de ver a Santiago Giménez en el Madrid

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 18 (EL UNIVERSAL).- Santiago Giménez se ha convertido en uno de los futbolistas mexicanos con mayor proyección, el exjugador de Cruz Azul con talento y calidad se ganó un puesto en el Feyenoord de Países Bajos y se convirtió en campeón de la Eredivisie.

Sumando además 23 goles en su primera temporada, un récord para los jugadores mexicanos. Números que ilusionan a su padre, el exjugador Christian Giménez.

El exjugador y ahora representante, externó su deseo de ver a Santiago Giménez en el Real Madrid, asegurando que es difícil, pero no imposible.

"Ojalá llegue al Real Madrid, pero es difícil que el Real Madrid fiche a un chico de 22 años, y enfrente está Benzema y si no juega, pero bueno, es el Real Madrid, pero es difícil con lo que hace Santiago decirle que no a un equipo que llegue con 30 millones de euros y diga que quiere a Santi y el modelo del Feyenoord es así", comentó.

"Me encantaría que siga en Feyenoord y esté uno o dos años más, pero que se consolide. La decisión la va a tomar él y entiendo que está en un proceso de adaptación en el futbol europeo que es muy bueno, pero todavía necesita mejorar unas cosas, unos aspectos y lo tenemos claro", contó para ESPN.