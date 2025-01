Man City y PSG estarán al límite en noche agitada con 18 partidos de Champions

La Liga de Campeones nunca antes había visto el tipo de acción frenética en múltiples pantallas que se vivirá en la octava y última ronda de partidos el próximo miércoles.

Cuando 18 partidos comiencen al mismo tiempo, a las 9 p.m. hora central de Europa (2000 GMT), muchos ojos estarán puestos en Manchester y Stuttgart con la esperanza de atestiguar el drama.

La impresionante victoria del Paris Saint-Germain por 4-2 sobre el Manchester City fue el punto culminante de los partidos de esta semana. Los dos ricos clubes intentan evitar una humillante eliminación con el nuevo formato de 36 equipos.

A pesar de la derrota, el City se colará entre los 24 que avanzan a la etapa de eliminación directa si vence en casa al Club Brujas, y el PSG aún puede ser eliminado si pierde en Stuttgart, que necesita desesperadamente ganar.

"Si no ganamos, es que no lo merecemos", dijo el entrenador de City Pep Guardiola en París. "No hemos obtenido suficientes puntos y tendremos que aceptarlo".

Es el tipo de escenario que la UEFA quería con el formato renovado, donde ha sido difícil predecir cuántos puntos son necesarios para un lugar entre los primeros 24.

En agosto, simulaciones de los estadísticos de la UEFA sugerían que ocho puntos serían suficientes para entrar en la ronda de playoffs de eliminación directa.

Ahora parece que el equipo en el lugar 25 el próximo miércoles saldrá con 10 o incluso 11 puntos. Podría ser el PSG o el City, que actualmente está en el 25to lugar.

Pocas certezas, muchas posibilidades

Liverpool y Barcelona — con un máximo de 21 puntos y 18, respectivamente — definitivamente estarán entre los ocho mejores equipos que pasan directamente a la ronda de octavos de final en marzo. Eso paga 11 millones de euros (11,5 millones de dólares) a cada equipo del fondo total de premios de la UEFA de cerca de 2.500 millones de euros (2.600 millones de dólares).

Otros 16 equipos — desde el tercero Arsenal (3) hasta el 18vo Celtic han sellado su pase entre los primeros 24.

Los equipos que terminen del noveno al 24to lugar disputarán la ronda de playoffs, con partidos programados para el 11-12 de febrero y el 18-19 de febrero. Esa es una carga extra mayormente no deseada en un calendario abarrotado para los equipos que persiguen títulos de liga y copa nacionales.

Los equipos en la zona de peligro, con riesgo de quedar fuera en el último día, van desde el PSV Eindhoven —19no con 11 puntos— hasta el Shakhtar Donetsk —27mo con siete puntos. El City suma ocho puntos y debe vencer a Brujas —20mo con 11 puntos.

Nueve equipos ya están eliminados porque no pueden alcanzar el total de 10 puntos del Stuttgart, 24to. Incluyen a Bologna (28vo), cinco puntos detrás, hasta el Slovan Bratislava y Young Boys, que han perdido en cada uno de sus siete partidos.

Contendientes para los 8 primeros

¿Qué se necesitará para terminar octavo? Actualmente es el Bayer Leverkusen con 13 puntos y una diferencia de goles de más 6, que tendría el pimer desempate. El corte parece ser alcanzar los 16 puntos, o 15 con una diferencia de goles saludable. El Leverkusen será anfitrión del ya eliminado Sparta Praga.

Arsenal e Inter de Milán, con 16 puntos, parecen seguros a menos que se produzcan inesperados resultados. Son dueños de su destino, Arsenal de visita a un Girona eliminado y el Inter en casa ante el décimo Mónaco.

El Atlético de Madrid y AC Milan también lucen en una buena posición con 15 puntos. El Atlético cerrará con el ya eliminado Salzburgo, y el Milan acude a la casa del Dínamo de Zagreb, que se ubica 26to y debe ganar para seguir con vida.

Atalanta —7mo con 14 puntos— tendrá una difícil tarea en el campo del Barcelona, pero una diferencia de más 14 goles le da cierta protección.

La tabla encuentra al Bayern Munich y Real Madrid, respectivamente en los lugares 15 y 16, lo que los perfila para enfrentar a Liverpool en octavos.

El Bayern será amplio favorito al cerrar contra Slovan y llegar a 15 puntos, y el Madrid podría aún subir al octavo lugar a pesar de languidecer en el 22do después de seis rondas.

El Madrid tiene 12 puntos con una diferencia de goles de más 5 previo a la visita a Brest. El sorprendente debutante francés está 13ro con puntos.

En el medio de la tabla, el noveno Aston Villa recibirá a Celtic, y Lille será local ante Feyenoord, el 12do contra el 11mo.

¿Quién está en peligro?

Man City, por supuesto, así como el PSG y Stuttgart entre cuatro equipos con 10 puntos. La diferencia de goles de Stuttgart de menos 1 significa que un empate contra el PSG podría no ser suficiente para sobrevivir.

Sporting de Lisboa, situado 23ro, avanzará con una victoria en casa contra Bologna, y Benfica, 20mo, podría necesitar apenas un punto en Juventus, el especialista en empates de Europa esta temporada. Juventus tiene 12 puntos para situarse 17mo, lo que la expone a enfrentar a un duro oponente en los playoffs para luego cruzarse con Liverpool o Barcelona.

Situado 19no con 11 puntos y una diferencia de goles de más 3, el PSV probablemente esté seguro a menos que sufra una fea derrota ante el visitante Liverpool. Shakhtar, 27mo, deberá ganar en Borussia Dortmund, 14to.

Fechas del sorteo de los playoffs

Los cruces para los playoffs serán sorteados el 31 de enero en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza. Los números 9-16 en la clasificación serán cabezas de serie y serán anfitriones en la vuelta. Los números 17-24 no serán cabezas de serie y serán anfitriones en el primer partido.

Hay dos nuevas características esta temporada. Equipos de un mismo país pueden enfrentarse entre sí antes de los cuartos de final y no habrá sorteos separados para los cuartos de final y semifinales. El cuadro fue configurado como un torneo de tenis.

El sorteo de los octavos el 21 de febrero, dará a todos los equipos un camino claro hacia la final del 31 de mayo en la Allianz Arena del Bayern.