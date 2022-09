Charlyn Corral regresa a la Selección Mexicana Femenil

A-AA+

Se dio a conocer la lista de jugadoras convocadas por Pedro López, director técnico de la Selección Mexicana Femenil, para la concentración y partido de preparación ante Chile a celebrarse el próximo 10 de octubre a las 16:00 horas en la cancha Centenario del Club América.

Para esta Fecha FIFA, 26 futbolistas han sido llamadas por Pedro López; destacando la asistencia de Aylin Aviléz y Natalia Mauleón quienes acuden a la Selección Nacional Femenil Mayor por primera vez.

Asimismo, destaca el regreso de la delantera de las Tuzas del Pachuca, Charlyn Corral. La ex del Levante no vestía la playera de la Selección Mexicana desde los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Su regreso se da después de la salida de Mónica Vergara, quien no la había llamado en sus convocatorias por un supuesto veto.

El equipo se reunirá en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol (CAR) a partir del domingo 2 de octubre y finalizará actividad la tarde del día 11.