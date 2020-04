Charrería "El Refugio" dispuesta a no desfallecer ante la contingencia

Con la prolongación del confinamiento sanitario hasta el 30 de mayo, la situación de la Escuela de Charrería Infantil y Juvenil de El Refugio se agudizo, pero definitivamente no va a cerrar, por muy complicada que la misma se encuentre.

Así lo dio a conocer el director general de la academia Jorge Veloz, quien comentó, "en cuanto a las clases por el momento todo está detenido, la situación se ha complicado, porque es un gasto importante el mantener a los animales, pero no vamos a desfallecer, aun y cuando no se tenga todavía una fecha concretar para el regreso a la actividad normal".

Y agregó, "este confinamiento si nos perjudica bastante, ya que los chavos pierden continuidad, ya que no es lo mismo solo florear, que practicar con animales, además de que esta situación los desanima y luego varios de ellos, ya no regresan a la escuela o bien ya no practican ningún deporte, que en los niños y jóvenes siempre es importante".

"Pero por el momento, no se puede hacer nada, más que esperar a ver como se presentan las cosas, en cuanto a si esto obligaría a la escuela a cerrar, no para nada, la situación es complicada, pero en cuando nos den luz verde para regresar a la actividad, volveremos a la carga, a avisar a los niños y jóvenes y nuevamente promocionar la escuela en la página, ya que al momento de parar las actividades, ya se contaba con un aforo de unos 30 futuros charros, entre ellos incluidos los del equipo Charros 21, que es una organización que reúne a niños con capacidades diferentes, comentó el director de la Escuela de Charrería Rancho El Refugio, Jorge Veloz.