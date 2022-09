"Checo" no ha brillado tras ser ignorado por Red Bull, asegura Marc Surer

"Checo" Pérez se encuentra en la tercera posición del campeonato de pilotos con 210 puntos, tiene una diferencia de 125 por debajo de su coequipero Max Verstappen, quien actualmente es el líder con 335 puntos y se perfila para ser el campeón de la Fórmula 1. La última vez que "Checo" Pérez subió al podio lo hizo en el Gran Premio de Bélgica, terminó en segundo puesto.



La clave en la nueva polémica de Red Bull está en el circuito de Silverstone, al ser la última carrera en la que Max Verstappen no aparece en algún peldaño. A partir de ese Gran Premio de Gran Bretaña el piloto mexicano no ha destacado como al inicio de la temporada, caso contrario del neerlandés, que ha subido constantemente a lo más alto del podio. Sobre este tema el expiloto de la Fórmula 1, Marc Surer, piensa que "Max también tiene la influencia de que el coche se desarrolla en su dirección", afirmó el suizo para Motosport.



Surer se refiere al trabajo que Red Bull ha hecho para otorgarle a Max Verstappen el monoplaza con ajustes que le favorecen, para así sentirse confiado en el volante, no como al inicio de la temporada. "Si (Max) se queja de que el coche subvira, harán todo lo posible por eliminar ese subviraje". Con este argumento Marc Surer considera que en Red Bull no toman en cuenta al mexicano para los ajustes en los monoplazas. "No importa lo que diga (Checo) Pérez", compartió el Suizo.



Surer recordó que al inicio de la temporada el tapatío conducía al mismo nivel que Max, algo que ya no pasa en las últimas carreras. "Max y el coche no eran una unidad, (Verstappen) estaba luchando con el coche. Ahora que el coche va en sentido contrario, Max ha dado un salto y Pérez sigue con la misma velocidad", agregó



Tomando estos argumentos Surer se expresó sobre los resultados de Checo Pérez, porque las modificaciones también le tendrían que beneficiar, pero no ha sido así, entonces comparó al mexicano con el neerlandés. "Esa es la diferencia: un súper piloto, si le das el coche adecuado, puede volar con el coche y otro piloto sólo puede ir tan rápido como el coche", dijo el expiloto suizo.