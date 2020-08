"Checo" Pérez asegura seguir asintomático de Covid-19

El mexicano Sergio Pérez, piloto de Racing Point, aseguró que se mantiene asintomático de Covid-19, del cual fue diagnosticado la semana pasada.

En redes sociales, el tapatío publicó múltiples videos de sus entrenamientos, aislado y a la espera de dar negativo para poder reincorporarse a la temporada 2020 de la Fórmula 1.

"Estoy bien gracias a Dios. No he tenido nada de sí0ntomas. Así paso mis días: Entrenando, iPad, tele, teléfono y cocina. Sí, han sido días largos... !Con ganas de regresar muy pronto! Gracias a todos por su apoyo", comentó "Checo".

Pérez se perdió el primer Gran Premio de Gran Bretaña del fin de semana pasado, misma en la que su remplazo, Nico Hulkenberg, no corrió.

Al mexicano se le fueron puntos importantes por esta baja y se perdería también la carrera de este domingo. Checo se encuentra en la séptima posición del campeonato mundial, con 22 unidades. La tabla la lidera Lewis Hamilton (Mercedes), con 88, una ventaja de 30 sobre el segundo lugar, Valtteri Bottas, su coequipero.