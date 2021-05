"Checo" Pérez, con malestares durante la clasificación del GP de España

El mexicano Sergio "Checo" Pérez reconoció que se ha sentido enfermo durante los primeros días del Gran Premio de España, pero que se recuperará para la carrera de este domingo.

"Checo", piloto de Red Bull, partirá desde el octavo sitio de la parrilla de salida sobre el Circuit Barcelona-Catalunya, en busca de recuperar los lugares y sumar la mayor cantidad de puntos para escalar en el campeonato mundial de la Fórmula Uno.

"Me sentí un poco débil previo a la clasificación y empeoró la situación conforme a la sesión. He estado con los doctores del equipo y debo estar bien para mañana. Estuve lejos del 100 por ciento", dijo el tapatío, al término de la actividad sabatina en Barcelona.

Pérez fue visto en conversaciones con personal del Red Bull Racing y la prensa presente en los paddocks reveló que les dijo que se sentía "débil, con nauseas y mareado".

A pesar de los síntomas que presentó, el tricolor alcanzó a competir en las tres sesiones del día y no pierde las aspiraciones de mejorar para la carrera ibérica.

"Muestra el buen auto que tenemos, pero obviamente fue una clasificación muy difícil, sin progresar".

Lewis Hamilton partirá desde el primer lugar de la parrilla de salida en el Gran Premio de España, escoltado por Max Verstappen –compañero de Pérez en Red Bull– y Valtteri Bottas –de Mercedes–, respectivamente.

"Batallé un poco en la Q1, pero luego arreglamos el equilibrio para la segunda, que fue bastante buena. Luego, en la tres, para ser honesto, ambas vueltas fueron decentes", dijo Verstappen.

El GP de España se corre este domingo a las 8:00 horas tiempo del Centro de México.