"Checo" Pérez, elegido en el Top 5 de pilotos de la Fórmula 1

Para los jefes de las escuderías de la Fórmula Uno, el mexicano Sergio Pérez fue el quinto mejor piloto de 2020, a pesar de haber quedado en la cuarta posición en la temporada.

Como cada año, los directores de los equipos votan quién fue el volante más destacado de la campaña, de manera anónima; los elegidos recibieron puntos con base en el sistema de puntuación de una carrera de F1 (25 unidades para el primero y una para el último).

Lo que no fue sorpresa fue que Lewis Hamilton, quien se coronó por séptima ocasión en el campeonato al ganar 11 de las 16 fechas en el calendario, fue galardonado como el mejor de 2020, con 171 unidades.

En segundo lugar se quedó Max Verstappen (Red Bull), triunfador del último Gran Premio del año (156), mientras que Valtteri Bottas, compañero de Hamilton en Mercedes y subcampeón de la campaña, lo colocaron hasta la novena posición.

Mencionado anteriormente, Checo Pérez fue colocado en el quinto sitio, por detrás de Charles Leclerc (Ferrari) y Daniel Ricciardo (Renault), a pesar de que tuvo dos podios, incluida su primera victoria en una década dentro de la F1, cuarto en el mundial y sin correr en dos fechas por su contagio a Covid-19.

Leclerc no tuvo una temporada fácil ante la crisis en la Scuderia. El monegasco obtuvo dos podios en las primeras cuatro fechas y después de eso no pudo destacar. Antes del cierre de campaña, obtuvo siete Top 10 de manera consecutiva.

Mientras que Ricciardo también obtuvo dos festejos con champaña y sólo no terminó dentro de los mejores 10 en un par de ocasiones.