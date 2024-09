"Checo" Pérez, eliminado en la Q2 de Singapur

Aquellos momentos de brillantez que mostró Red Bull en Azerbaiyán quedaron muy pronto en el olvido y en Singapur regresaron a los fines de semana donde no encontraron cómo hacer que el RB20 no fuera un problema.

La Clasificación del Gran Premio en Marina Bay fue fatídica para el mexicano Sergio "Checo" Pérez, quien no se encontró cómodo sobre su monoplaza y quedó eliminado en la Q2 de este sábado.

Pérez se pone en un lugar muy lejos de la parte alta de la parrilla y su trabajo para mañana en la carrera será sumarle a Red Bull Racing puntos suficientes para no permitirle a McLaren que se aleje más en la cima del campeonato de constructores.

Desde el cajón 13 el de Guadalajara deberá sortear lo que pinta como una compleja competencia, en la que ganó en 2022 y que este año no parece tener un desenlace igual.

Mientras tanto, la Q3 fue protagonizada por el temprano choque de Carlos Sainz (Ferrari) contra el muro, situación que lo pone en el décimo lugar del arranque de la carrera.