Checo Pérez elogia a Canelo Álvarez tras derrota ante Crawford

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Saúl Álvarez vivió una de las derrotas más controversiales de su trayectoria. A pesar de que era el campeón defensor, y que Terence Crawford subió dos categorías para poder efectuar la pelea, el mexicano fue derrotado por decisión unánime.

Ante esto, el tapatío recibió miles de críticas, burlas y ataques, incluso provenientes del público mexicano. Sin embargo, entre todos los malos comentarios, también hubo apoyo para Saúl, por ejemplo, de su compatriota, Sergio "Checo" Pérez.

¿Qué dijo "Checo" Pérez sobre la pelea de "Canelo" contra Crawford?

Luego de una publicación en el Instagram del "Canelo" Álvarez, donde mandaba un mensaje a todos sus seguidores tras la derrota ante "Bud", y se decía orgulloso y humilde, el piloto, ahora de Cadillac, lo respaldó en los comentarios.

"Bravo Canelo! Que manera de comportarte, como todo un profesional! Muy orgulloso de ti!", fue el comentario de ´Checo´ a la publicación del pugilista mexicano.

El siguiente paso en la carrera de Saúl Álvarez aún no se conoce, él aseguró que ahora solo quiere descansar, disfrutar de la familia y después definirá el siguiente reto en su camino.