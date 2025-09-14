logo pulso
"Canelo" Álvarez se manifiesta en redes tras derrota ante Crawford

El boxeador mexicano pierde su título ante Terence Crawford en una pelea sorpresiva

Por El Universal

Septiembre 14, 2025 07:40 p.m.
A
Canelo Álvarez se manifiesta en redes tras derrota ante Crawford

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Terence Crawford dio la campanada en la noche del sábado 13 de septiembre, luego de derrotar al "Canelo" Álvarez por decisión dividida y de esta forma arrebatarle el título de campeón indiscutido al mexicano.

El resultado de la pelea del tapatío frente al estadounidense tomó por sorpresa a la afición del Allegiant Stadium, que creyó haber visto un combate muy cerrado entre ambos boxeadores, imaginándose que el mexicano podía llevarse la victoria.

Ya han pasado unas cuantas horas desde esta noticia que sacudió al mundo del boxeo, y aunque ya había hablado en el ring y en la conferencia post pelea, "Canelo" publicó un mensaje en sus redes sociales hablando de lo sucedido.

Álvarez dejó en claro que este descalabro lo ve como un aprendizaje, además de resaltar que él siempre busca la victoria en cada una de sus peleas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Me siento muy orgulloso de todo lo que he conseguido hasta ahora; siempre se quiere ganar, pero acepto esta derrota con humildad y aprendizaje", escribió en su cuenta de X el pugilista.

De igual manera, el "Canelo" reconoció el trabajo de su equipo, así como los esfuerzos realizados a lo largo de la preparación para este combate.

"Estoy muy agradecido con mi equipo por todos los sacrificios que hemos hecho juntos en todos estos años".

Álvarez no dejó fuera a su familia ni a la afición que lo ha seguido desde sus inicios en el pugilismo.

"Yo ya gané porque tengo a mi familia conmigo y a millones de fans que nunca han dejado de apoyarme ¡Viva México, Cabrones!".

