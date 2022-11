"Checo" Pérez explota contra Ferrari y Leclerc

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- Sergio "Checo" Pérez correrá este sábado la carrera sprint del Gran Premio de Brasil, donde largará desde la novena posición, este hecho lo hizo explotar contra Ferrari y Charles Leclerc, a quienes culpó de no quedar en los primeros puestos de la parrilla.

"Ha sido una clasificación desafortunada, Leclerc y Ferrari me han retrasado", aseguró el tapatío.

"Checo" Pérez considera que su resultado pudo ser mejor en el circuito del Autódromo José Carlos Pace.

"Tenía claro que era demasiado lento en el intermedio en la vuelta de salida y pensé que (Leclerc) iba a entrar a boxes", afirmó.

La situación a la que se enfrentó el mexicano fue salir del box rumbo a la línea de salida, ahí rebasó a Verstappen para después encontrarse con Leclerc, el piloto de Ferrai no iba tan rápido ya que tenía neumáticos intermedios.

Pérez señaló que Leclerc le afectó, porque lo condicionó a no ir correr tanto.

"Esperaba que se metiera en el box y se pusiera con los slick, en lugar de eso se quedó delante de mí y tuve que terminar mi vuelta justo detrás de él, perdí demasiado tiempo".

"Checo" lamentó su noveno lugar porque "los tres primeros (lugares) deberían haber sido posibles".