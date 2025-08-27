logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CLASE DE TOREO

Fotogalería

CLASE DE TOREO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

"Checo" Pérez habla sobre su paso por Red Bull

El piloto mexicano Sergio Pérez comparte su perspectiva tras dejar Red Bull y unirse a Cadillac en la F1.

Por El Universal

Agosto 27, 2025 04:19 p.m.
A
Checo Pérez habla sobre su paso por Red Bull

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los cuatro años que Sergio "Checo" Pérez fue piloto de Red Bull fueron marcados por momentos gloriosos y otros donde tuvo que enfrentar distintas adversidades que derivaron en su polémica despedida del equipo austríaco.

Sin embargo, en su presentación como piloto de Cadillac en Ciudad de México, "Checo" evitó hablar mal sobre la escudería con sede en Milton Keynes.

Sobre el presente irregular que viven, aseguró que "no necesito decir nada, los resultados hablan por sí solos. Hoy en día tiene mucho más valor lo que hice cuando estábamos ahí. No me sorprendió, sabía que iba a pasar".

Esta temporada, Red Bull resintió su salida y no logró llenar los zapatos que dejó el piloto mexicano ni con Liam Lawson ni con Yuki Tsunoda. Actualmente, ocupan el cuarto lugar en el campeonato mundial de constructores y Max Verstappen observa la crisis desde el tercer lugar del campeonato de pilotos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Sabía los problemas que había en problemas de adaptación. Sabía que es un auto muy difícil de manejar y te estás adaptando al estilo de manejo de Max (Verstappen). En vez de evolucionar, te estás adaptando. Sabía que iba a pasar y ahí están los resultados", reconoció Pérez.

En 14 años en la Fórmula Uno, "Checo" obtuvo seis victorias, 39 podios, un subcampeonato mundial en 2023 y dos campeonatos de constructores. Como piloto de Red Bull, ganó cinco de esas carreras, por lo que reconoció también que siempre tendrán un lugar especial en su corazón.

"Lo di todo hasta la última vuelta, a pesar de todas las circunstancias que tuve, todas las críticas del equipo, yo nunca hablaré mal del equipo, con eso es con lo que me quedo de mi último año", concluyó.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Checo Pérez habla sobre su paso por Red Bull
Checo Pérez habla sobre su paso por Red Bull

"Checo" Pérez habla sobre su paso por Red Bull

SLP

El Universal

El piloto mexicano Sergio Pérez comparte su perspectiva tras dejar Red Bull y unirse a Cadillac en la F1.

Raúl Jiménez anota en victoria del Fulham
Raúl Jiménez anota en victoria del Fulham

Raúl Jiménez anota en victoria del Fulham

SLP

El Universal

Enfrentaron a Bristol City en la segunda ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra

Cadillac F1 elige a Bottas y Pérez como pilotos, dejando de lado a los estadounidenses
Cadillac F1 elige a Bottas y Pérez como pilotos, dejando de lado a los estadounidenses

Cadillac F1 elige a Bottas y Pérez como pilotos, dejando de lado a los estadounidenses

SLP

AP

La escudería Cadillac F1 rompe expectativas al optar por pilotos extranjeros en lugar de un representante estadounidense.

Coco Gauff prueba nuevo saque en el US Open y logra victoria
Coco Gauff prueba nuevo saque en el US Open y logra victoria

Coco Gauff prueba nuevo saque en el US Open y logra victoria

SLP

AP

Conoce a Gavin MacMillan, el experto en biomecánica que ha ayudado a Coco Gauff a mejorar su saque.