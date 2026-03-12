"Checo" Pérez regresa al circuito en el Gran Premio de China

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- La

que

subió a un podio en la máxima categoría del automovilismo fue en abril del 2024 cuando, en aquel entonces, quedó en el tercer lugar delEste fin de semana, el piloto mexicano regresará alcon el escudo del nacientede Cadillac. Un reto significativo después de que, en el, culminó en el lugar dieciséis de la. El podio quedó en manos de George Russell (Mercedes), Kimi Antonelli (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari)."Para todo elfue muy especial terminar esa. Cuando consideras la cantidad de tiempo que esteha estado trabajando junto, es muy poco. Es unacon estas. No muchos autos lograron llegar al final. Y nosotros lo hicimos", reconoció Pérez.Rumbo a las actividades delque empezarán este jueves, 12 de marzo, "Checo" aceptó que le representan un. Sobre todo, la"Shanghái es un estilo de circuito completamente diferente, eso significa que podemos aprender mucho. El sprint hará que este fin de semana sea un, pero estoy emocionado de volver al auto y ayudar ala correr", sentenció el volante mexicano.Estos son losy lospara ver la¿A qué hora y por dónde se podrá ver elJueves, 12 de marzo- 21:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal dey F1 TV.Viernes, 13 de marzo- 01:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal dey F1 TV.- 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal dey F1 TV.Sábado, 14 de marzo| 01:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal dey F1 TV.Domingo, 15 de marzo- 01:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal dey F1 TV.