"Checo" Pérez regresa al circuito en el Gran Premio de China
Pérez destaca la importancia de la carrera sprint y el aprendizaje en un circuito diferente.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- Laúltima vez que Sergio Pérez
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
subió a un podio en la máxima categoría del automovilismo fue en abril del 2024 cuando, en aquel entonces, quedó en el tercer lugar del Gran Premio de China.
Este fin de semana, el piloto mexicano regresará al Circuito Internacional de Shanghái con el escudo del naciente equipo de Cadillac. Un reto significativo después de que, en el Gran Premio de Australia, culminó en el lugar dieciséis de la carrera. El podio quedó en manos de George Russell (Mercedes), Kimi Antonelli (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari).
"Para todo el equipo fue muy especial terminar esa carrera. Cuando consideras la cantidad de tiempo que este equipo ha estado trabajando junto, es muy poco. Es una operación masiva con estas nuevas reglas. No muchos autos lograron llegar al final. Y nosotros lo hicimos", reconoció Pérez.
Rumbo a las actividades del Gran Premio de China que empezarán este jueves, 12 de marzo, "Checo" aceptó que le representan un desafío. Sobre todo, la carrera sprint.
"Shanghái es un estilo de circuito completamente diferente, eso significa que podemos aprender mucho. El sprint hará que este fin de semana sea un desafío, pero estoy emocionado de volver al auto y ayudar al equipo a correr", sentenció el volante mexicano.
Estos son los horarios y los canales de transmisión para ver la Fórmula 1.
¿A qué hora y por dónde se podrá ver el Gran Premio de China?
Jueves, 12 de marzo
· Prácticas libres 1 - 21:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Sky Sports y F1 TV.
Viernes, 13 de marzo
· Clasificación Sprint - 01:30 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Sky Sports y F1 TV.
· Carrera Sprint - 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Sky Sports y F1 TV.
Sábado, 14 de marzo
· Clasificación | 01:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Sky Sports y F1 TV.
Domingo, 15 de marzo
· Carrera - 01:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Sky Sports y F1 TV.
no te pierdas estas noticias
"Checo" Pérez regresa al circuito en el Gran Premio de China
SLP
El Universal
Pérez destaca la importancia de la carrera sprint y el aprendizaje en un circuito diferente.
Luis Ángel Malagón fuera del Mundial 2026 por lesión
SLP
El Universal
La recuperación de Luis Ángel Malagón impedirá su participación en la Selección Mexicana para el Mundial 2026.
Embajador de Irán plantea que su selección juegue Mundial en sedes mexicanas
SLP
El Universal
Esto, debido a dificultades con visas para Estados Unidos