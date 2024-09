Checo Pérez finaliza en el octavo lugar en el Gran Premio de Italia

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- A Red Bull no le quedó más que conformarse con ser otro espectador en el Gran Premio de Italia y es que ni Sergio Pérez ni Max Verstappen encontraron la forma de acercarse a los primeros tres puestos en Monza; el mexicano fue octavo y el neerlandés quedó en sexto sitio.

El RB20 no está; en el garaje de los Toros Rojos no encuentran soluciones y todo esto se ve reflejado domingo tras domingo, con presentaciones como la de ayer.

Los únicos ratos en los que Sergio y Max iban adelante, era cuando sus oponentes salían a los boxes, pero para más no les alcanzó. "Degradé mucho en el [neumático] medio, iba mejor en el duro, no podía llegar más arriba con los problemas que tenemos, no tengo balance...".

Charles Leclerc, de Ferrari, fue el ganador, acompañado de los McLaren de Lando Norris (segundo) y Oscar Piastri (tercero).