Chelsea aplasta al West Ham con una goleada en la Premier League

Chelsea aumentó la miseria de principios de temporada para el West Ham y su entrenador bajo presión, Graham Potter, al propinarle una goleada de 5-1 en la Liga Premier el viernes, todo sin la estrella lesionada Cole Palmer.

Palmer se retiró del equipo en el último momento tras lesionarse durante el calentamiento, antes de que el Chelsea recibiera un gol en el sexto minuto en el Estadio Olímpico tras un potente disparo de larga distancia de Lucas Paquetá.

A partir de ahí, todo fue cuesta abajo para el West Ham, que perdió 3-0 ante el recién ascendido Sunderland el fin de semana pasado en la primera jornada y fue derrotado de manera aún más contundente una semana después.

Chelsea tuvo cinco anotadores diferentes: Joao Pedro, Pedro Neto, Enzo Fernández, Moisés Caicedo y Trevoh Chalobah. Tres de los goles vinieron en tiros de esquina, donde la marca del West Ham fue inexistente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Después de que Caicedo empujara el cuarto gol a los 54 minutos tras un córner cerrado que el portero del West Ham, Mads Hermansen, no pudo despejar, algunos aficionados locales abandonaron el estadio.

Un goteo de seguidores que se marchaban se convirtió en una avalancha a partir de los 58 minutos, cuando Chalobah remató un disparo desde corta distancia para otro gol en tiro de esquina.

Potter lucía abatido en la línea de banda, con su posición cada vez más incierta tras un mal final de temporada del West Ham, cuando el equipo terminó en el puesto 14 de la liga de 20 equipos.

Hubo abucheos al descanso y al final del partido para el West Ham, y Potter, quien entrenó al Chelsea durante siete meses en la temporada 2022-23 antes de ser despedido, recibió algunos insultos de los aficionados mientras caminaba por el túnel.

"Tengo que hacerlo mejor, tenemos que ser mejores", dijo Potter. "Tengo que asumir la responsabilidad".

El capitán del West Ham, Jarrod Bowen, dijo que estaba "furioso" por el rendimiento tanto como por el resultado y afirmó que es "fútbol básico que creo que no estamos haciendo lo suficientemente bien".

"Todos tienen que mirarse al espejo y ser brutalmente honestos", añadió Bowen.

Estevao brilla

Reemplazando a Palmer en el equipo del Chelsea estaba Estevao, un extremo brasileño de 18 años muy valorado que hacía su debut completo tras haber entrado como suplente en el empate 0-0 contra el Crystal Palace el fin de semana pasado.

El adolescente fue excelente, constantemente superando a la defensa del West Ham y consiguiendo una asistencia cuando centró para que Enzo rematara desde dos metros en el minuto 34.

Para entonces, Pedro había cabeceado el empate desde cerca en el minuto 15 después de que Marc Cucurella desviara un córner al primer palo. Luego, Pedro centró para que Neto anotara en el minuto 23.

Estevao, quien jugó para Palmeiras en el Mundial de Clubes durante el verano, llegó desde Brasil con una fuerte reputación y la respaldó contra el West Ham.

"Estevao jugó un partido increíble", dijo Cucurella. "Es joven pero demostró que es muy maduro".

Paquetá se recupera

Paquetá está retomando el rumbo de su carrera después de ser absuelto de cargos de arreglo de partidos el mes pasado.

Ha marcado el primer gol de la temporada del West Ham en dos campañas consecutivas y este fue una belleza, el mediocampista brasileño recogió el balón justo dentro de la mitad del Chelsea, avanzó hasta unos 25 metros y lanzó un disparo que se desvió más allá del portero Robert Sánchez.