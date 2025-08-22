logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 40!

Fotogalería

¡FELICES 40!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Trump adelanta que pondrá aranceles a muebles importados

El mandatario agregó que esta medida traerá de vuelta el negocio a su país

Por EFE

Agosto 22, 2025 04:39 p.m.
A
Trump adelanta que pondrá aranceles a muebles importados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que se ha iniciado "una gran investigación" sobre los muebles que ingresan a Estados Unidos desde otros países y espera aumentar los aranceles para estos productos.

"Dentro de los próximos 50 días, la investigación estará concluida y los muebles importados estarán sujetos a un arancel que aún está por determinarse", escribió Trump en su cuenta de Truth.

El mandatario agregó que esta medida "traerá de vuelta el negocio de los muebles a Carolina del Norte, Carolina del Sur, Míchigan y otros estados".

Según datos del Banco Mundial, los principales países exportadores de muebles a Estados Unidos son México, Canadá, China, Alemania e Italia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En 2023, México lideró las exportaciones de muebles a este país con 18,67 millones de dólares, el 47 % del total, de acuerdo con la misma fuente.

Estas medidas de aranceles forman parte de una política comercial impulsada por Trump desde su retorno a la Casa Blanca bajo la excusa de "proteger la industria nacional" y en algunos casos luchar contra el tráfico de drogas, como el fentanilo.

Las acciones de Trump en materia arancelaria han generado preocupación en sus socios comerciales internacionales por los posibles efectos en las relaciones comerciales y los costos para los consumidores. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Trump adelanta que pondrá aranceles a muebles importados
Trump adelanta que pondrá aranceles a muebles importados

Trump adelanta que pondrá aranceles a muebles importados

SLP

EFE

El mandatario agregó que esta medida traerá de vuelta el negocio a su país

Canadá elimina aranceles de represalia a productos de EU
Canadá elimina aranceles de represalia a productos de EU

Canadá elimina aranceles de represalia a productos de EU

SLP

El Universal

Así lo anunció el primer ministro Mark Carney

Dan 90 días más para que García Luna apele condena en EU
Dan 90 días más para que García Luna apele condena en EU

Dan 90 días más para que García Luna apele condena en EU

SLP

El Universal

Abogados señalan condiciones de maltrato extremo y falta de acceso a documentos legales

El terrorismo azota Colombia
El terrorismo azota Colombia

El terrorismo azota Colombia

SLP

AP

Al menos 17 muertos dejan el derribo de un helicóptero policial y el estallido de un cochebomba