Chelsea pierde 3-0 ante Brighton y se aleja de la Liga de Campeones

Chelsea dio otro paso en falso en una turbulenta temporada al sucumbir el martes 3-0 ante Brighton, un resultado que socavó sus pretensiones de clasificarse para la Liga de Campeones pendiendo de un hilo.

Chelsea y su crisis en la Liga Premier

La derrota dejó a Chelsea en el séptimo puesto de la Liga Premier, a siete puntos del quinto Liverpool, tras haber disputado un partido más.

Los cinco primeros se clasifican para la próxima edición de la Liga de Campeones. Con apenas cuatro fechas más por delante, Chelsea está a punto de quedarse descolgado.

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Los goles de Ferdi Kadioglu, Jack Hinshelwood y Danny Welbeck en el AMEX Stadium no reflejaron el amplio dominio de Brighton durante la noche. La victoria le permitió desplazar Chelsea y subir al sexto lugar de la tabla, además de impulsar su propio intento por clasificarse a las copas europeas la próxima temporada.

"Lo visto esinaceptable en todos los aspectos del juego. Inaceptable en cuanto a la actitud", señaló el técnico Liam Rosenior a Sky Sports. "Sigo saliendo a defender a los jugadores, pero la actuación de esta noche es indefendible. Algo tiene que cambiar drásticamente".

Fue la séptima derrota de Chelsea en sus últimos ocho partidos en todas las competiciones. El equipo, que se coronó campeón del Mundial de Clubes hace menos de un año, ha ganado apenas uno de sus últimos nueve encuentros de liga y no ha marcado en cada uno de los últimos cinco, lo que, según el proveedor oficial de estadísticas de la liga, Opta, es su peor racha desde 1912, el mismo año en que se hundió el Titanic.

Rosenior dijo que fue la noche más difícil de su carrera.

"Algunas de las cosas que presencié hoy no quiero volver a verlas nunca más", afirmó.

Chelsea —un equipo que costó más de 1.000 millones de dólares ensamblar— se enfrenta ahora a la probabilidad de quedar fuera de la Liga de Campeones.

Aunque el domingo tiene una semifinal de la Copa FA contra Leeds, su campaña se ha desmoronado en las últimas semanas, incluida la eliminación de la Liga de Campeones a manos del Paris Saint-Germain.

La decisión de prescindir en enero del técnico Enzo Marcesca, ganador del Mundial de Clubes, ahora parece una medida costosa, Rosenior al frente del desplome del equipo.

"He discutido en profundidad sobre cómo este club, independientemente de quién sea el entrenador, qué necesita pasar en este club de fútbol para que esté donde debe estar. No se trata de mí. Se trata de este club de fútbol. El Chelsea representa lucha y espíritu, determinación, y eso faltó en cada departamento esta noche", dijo Rosenior.

Liverpool enfrenta a Crystal Palace el sábado y podría abrir una brecha de 10 puntos sobre Chelsea.

Descenso del Leicester y situación en Championship

El antiguo campeón de la Liga Premier, el Leicester, jugará en la tercera división del fútbol inglés la próxima temporada tras ser descendido.

El club que ganó el título con probabilidades de 5000-1 en 2016 necesitaba vencer al Hull para mantener vivas sus esperanzas de supervivencia, pero empató 2-2.

El Leicester, que jugaba en la máxima categoría de Inglaterra la temporada pasada, también ganó la FA Cup en 2021.

Un impulso para el ascenso del Wrexham

El Wrexham aprovechó el empate del Hull para meterse en puestos de playoff por diferencia de goles.

Una victoria por 1-0 contra el Oxford elevó al Wrexham por encima del Hull hasta el sexto lugar de la clasificación a falta de dos jornadas en el Championship.

El gol de Josh Windass en el minuto 40 fue suficiente para sellar la victoria. Una victoria por 5-1 del Coventry contra el Portsmouth confirmó el título del Championship para el equipo de Frank Lampard.