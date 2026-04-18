Chelsea pierde ante Manchester United y complica su clasificación

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — El Tottenham se mantiene en grave peligro de descenso en la Liga Premier tras conceder un gol en el quinto minuto del tiempo de descuento para empatar el sábado 2-2 con el Brighton.

Este resultado dejó a los Spurs, que han estado presentes de forma ininterrumpida en la máxima división de Inglaterra desde 1978, en el antepenúltimo puesto y en grave peligro de descenso con cinco partidos por jugar.

El Chelsea luego perdió 1-0 en casa ante el Manchester United en un duelo entre equipos que luchan por un lugar entre los cinco primeros y, por lo tanto, la clasificación a la Liga de Campeones. Matheus Cunha anotó el único gol.

Mientras el United reforzó su control del tercer puesto, el Chelsea se mantuvo sexto y parece cada vez menos probable que regrese a la principal competición de Europa la próxima temporada. Eso sería un enorme golpe financiero para la propiedad estadounidense del Chelsea, que ha gastado mucho para construir una plantilla de jugadores de bajo rendimiento.

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Tottenham sin ganar en 2026

La derrota dejó a los Spurs entre los tres últimos puestos, a un punto de la salvación con cinco partidos por jugar, y sin ganar en la liga en 2026, una racha de 15 partidos. Han estado presentes de forma ininterrumpida en la máxima división de Inglaterra desde 1978 y son uno de los llamados "Big Six" del país, jugando en la Liga de Campeones esta temporada como los vigentes campeones de la Liga Europa.

Sin embargo, el entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, todavía cree que su equipo es capaz de ganar todos sus partidos restantes y mantenerse.

"Ahora es difícil escuchar mis palabras", dijo, "pero si miras a los jugadores y analizas el nivel de los jugadores, creo que podemos ganar cinco partidos seguidos.

"No para ser arrogante porque no soy arrogante, especialmente ahora, pero tenemos la calidad suficiente para luchar y ganar partidos seguidos".

El empate tardío de Georginio Rutter para el Brighton en el Estadio del Tottenham pospuso el inminente descenso del colero Wolverhampton. Sin embargo, los Wolves están destinados a perder la categoría; su derrota por 3-0 en Leeds significa que están a 15 puntos de la salvación con cinco partidos por disputarse.

Xavi Simons pareció que le daría la victoria al Tottenham cuando remató a la portería a los 77 minutos, desatando celebraciones jubilosas del recién contratado entrenador Roberto De Zerbi. El italiano, que anteriormente dirigió al Brighton, está apenas en su segundo partido y el primero en casa.

Anteriormente, Pedro Porro le dio la ventaja al Tottenham con un cabezazo al 39, antes de que Kaoru Mitoma rematara de volea para el empate en el tiempo de descuento de la primera mitad.

El Tottenham está a un punto del West Ham, que visita al Crystal Palace el lunes, y a dos del Nottingham Forest, que recibe al Burnley el domingo.

Los Wolves han estado en la Liga Premier durante las últimas ocho temporadas, pero ahora están al borde del abismo.

Dominic Calvert-Lewin convirtió un penal en el tiempo de descuento para cerrar la victoria del Leeds tras los goles tempraneros de James Justin —con una chilena— y Noah Okafor.

El Leeds está ocho puntos por encima de la zona de descenso.

Fernandes se acerca al récord de asistencias

El Manchester United se colocó 10 puntos por encima del Chelsea y parece seguro que se clasificará para la Liga de Campeones pese a no tener disponibles a cuatro defensas centrales.

Cunha convirtió un pase atrás de Bruno Fernandes, que ahora suma 18 asistencias en la campaña, a dos del récord de la Liga Premier que comparten Kevin De Bruyne y Thierry Henry.

El Chelsea no contó con João Pedro, que se lesionó en el entrenamiento esta semana, y perdió a Estevao por una lesión a mitad de la primera parte.

El Chelsea ha perdido sus últimos tres partidos de liga y cinco de sus últimos seis encuentros en todas las competiciones, aumentando la presión sobre el inexperto entrenador Liam Rosenior.

"En este momento, cualquier pequeño error que estamos cometiendo y el balón termina en el fondo de nuestra red", dijo Rosenior, "y eso tiene que cambiar".

Howe bajo más presión tras la última derrota del Newcastle

Los jugadores del Newcastle fueron abucheados tras perder 2-1 en casa ante Bournemouth, la tercera derrota consecutiva del equipo en la Liga Premier.

Esto dejó al Newcastle en el puesto 14 de la máxima categoría de 20 equipos a falta de cinco partidos para el final de la campaña y al entrenador Eddie Howe bajo una presión cada vez mayor.

Adrien Truffert anotó el gol de la victoria al 85 y el Bournemouth, octavo clasificado, extendió su racha invicta a 13 partidos de liga consecutivos.

El quinto empate consecutivo de Brentford

Brentford no logró impulsar sus improbables esperanzas de clasificarse a la Liga de Campeones el sábado al empatar por quinto partido consecutivo en la Liga Premier, esta vez un 0-0 en casa ante Fulham.

Brentford podría haber escalado por encima de Chelsea, que juega contra Manchester United más tarde, y colocarse en el sexto puesto con una victoria, pero desperdició una serie de oportunidades. El máximo goleador Igor Thiago estrelló un remate en el marco.

Leicester se encamina a la tercera división

Diez años después de ganar la Liga Premier, Leicester parece encaminarse a la tercera categoría del fútbol inglés.

Una derrota 1-0 en Portsmouth el sábado dejó a Leicester en el penúltimo lugar de la Championship, la segunda división inglesa, a ocho puntos de la salvación con solo tres partidos restantes.

El Wrexham, el club galés propiedad de celebridades de Hollywood, se colocó a solo dos puntos de los puestos de playoff con una victoria por 2-0 sobre el Stoke.