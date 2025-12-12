"Chicharito" no seguirá en Chivas

México.- Chivas se ha despedido este jueves de Javier Hernández Balcázar, quien cumplió su segunda etapa con el cuadro rojiblanco, la cual no resultó como muchos aficionados esperaban.

Luego de anunciarse su salida del club del cual surgió hace casi 20 años. El futbolista, fiel a su estilo, compartió un emotivo video en sus redes sociales en el que reflexionó de forma indirecta sobre su paso con el Rebaño Sagrado.

"Cuando alguien llega muy alto, comenzamos a idealizar. A ver lo que queremos ver, no lo que verdaderamente es. Ponemos a alguien, algo o una situación en un pedestal tan alto que dejamos de ver la verdad y empezamos a depositar nuestros sueños en otros", narró el exdelantero del Real Madrid en su video compartido en Instagram.

En su último partido como jugador de Chivas, Hernández voló un penalti que podría haber sido el pase a semifinales. Esta falla ocasionó un sinfín de burlas, críticas y comentarios muy fuertes en su contra, tema que parece abordar en esta publicación.

"Lo que diferencia a una persona que ya logró su éxito a otra que no es que el exitoso ha cometido más errores. El exitoso no tiene menos caídas, el exitoso tiene más valentía para levantarse, porque todos estamos aprendiendo a ser humanos".

Para finalizar, Javier Hernández mandó un mensaje para sus seguidores y también dejó pistas de lo que podría ser su futuro.

"Gracias por acompañarme y hacerme parte de sus memorias. Estoy muy feliz y orgulloso con la maravillosa vida que tengo. Y también muy emocionado con lo que se viene en el futbol".