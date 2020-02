"Chicote" Calderón ofreció disculpas

CDMX.- Ante las cámaras de la misma institución, Cristian Calderón, jugador del Club Guadalajara, se disculpó de forma pública tras lo ocurrido después de la derrota ante Cruz Azul Futbol Club, donde se filtraron unas fotos que lo revelaban en el Carnaval de Ameca.

Después de esto el lateral izquierdo perdió la titularidad que había recibido ante "La Máquina" y además se hizo acreedor a una sanción económica y deportiva, esta última siendo evidente tras no ver minutos en el pasado duelo de liga, ante Xolos. El canterano rojinegro, ahora con las Chivas, admitió su error y se queda con el aprendizaje que le dejó su tropiezo.

"Fue una mala decisión el haber salido, el haber ido ahí. Yo creo que después de eso me queda una experiencia muy buena, me queda la experiencia de saber cómo, cuándo, dónde y a qué hora es que sales o que haces tus cosas", aclaró en entrevista para Chivas TV.

Calderón aceptó su responsabilidad en lo hecho y no dudó en disculparse de forma pública con sus compañeros, directiva y afición. "No vamos por un excelente camino como para hacer esas cosas, lo acepto y quiero pedirles disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la directiva. Hablé con Peláez, le pedí una disculpa, al profe, al empezar el entrenamiento también hablé con mis compañeros y les pedí una disculpa y hoy quiero hacerlo públicamente, frente a la cámara, pedirles una disculpa a los aficionados, a mi familia, a mis compañeros, a la institución, somos seres humanos, pasamos por muchas cosas, hoy me tocó a mí".

Lo ocurrido marcará un antes y un después en la estadía de Calderón con el Club Guadalajara, pues el mismo jugador se comprometió a dar una mejor versión de el en todo. "Hoy si es se va a ver más un ´Chicote´ concentrado, metido, en cada trabajo, en cada partido, en cada esfuerzo. Si va a ser totalmente diferente a como venía trabajando. Gracias a Dios tengo el apoyo de la directiva, de los profes, de mis compañeros y obviamente de mi familia".