"Chicote" podría regresar a Coapa

A pocas semanas del arranque del Clausura 2026, el Club América continúa sin anunciar refuerzos de manera oficial. Sin embargo, un nombre familiar ha comenzado a tomar fuerza en los pasillos de Coapa: el de Cristian "Chicote" Calderón, quien podría regresar al nido apenas seis meses después de su salida.

La directiva azulcrema contempla seriamente interrumpir la estancia del futbolista en Aguascalientes para reintegrarlo al plantel que dirige André Jardine. Detrás de este posible movimiento no solo existe un motivo deportivo, sino también uno logístico, tomando en cuenta que el Clausura 2026 será un torneo atípico debido a la celebración de la Copa del Mundo.

De acuerdo con estimaciones internas, América podría perder hasta cuatro elementos clave de su base mexicana justo antes de la Liguilla, a raíz de las concentraciones oficiales con la Selección Nacional. Ante este escenario, el cuerpo técnico busca blindar la plantilla con jugadores que ya conozcan el sistema de juego y no requieran un proceso de adaptación.

En ese contexto, Calderón aparece como una opción ideal. Su polivalencia, al poder desempeñarse como lateral o volante, es altamente valorada por Jardine. Además, el futbolista ya fue parte del plantel que consiguió el bicampeonato, por lo que su conocimiento del modelo de juego y del entorno del club juega a su favor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El posible regreso del "Chicote" permitiría cubrir las vacantes que podrían dejar los seleccionados sin comprometer el nivel competitivo del equipo en la fase decisiva del torneo. Según información de Fox Sports, Calderón salió del América en junio de 2025 bajo un esquema de préstamo por un año con opción a compra con el Necaxa; no obstante, la directiva azulcrema ya analiza las cláusulas contractuales para concretar su retorno de manera anticipada tras solo un semestre con los Rayos.

Pese al ruido mediático y a la evidente necesidad del club por sumar efectivos, aún no existe nada oficial. Por ahora, el regreso de Cristian Calderón se mantiene como una de las opciones prioritarias en la agenda de la directiva, de cara a un semestre que promete ser uno de los más exigentes en la historia reciente del América.