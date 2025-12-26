Místico y Kemalito, ídolos del CMLL en 2025

Dos monstruos de popularidad que se apoderaron de este 2025 son Místico y Kemalito, quienes agradecieron al público del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) por su apoyo incondicional en este año lleno de triunfos. "Este año he sido muy recompensado por Dios y la vida; el público me ha brindado todo su apoyo y también mi familia, que son lo más importante. Estoy agradecido con toda la gente, los niños, las niñas, los adultos y adolescentes que les gusta mi personaje. Se ve que soy el nuevo ídolo de las Micro Estrellas. Este 2025 aprendí a tener los pies sobre la tierra a ser más humilde y reconocer mis errores porque como persona también los cometemos", señaló Kemalito. "Ha sido un 2025 maravilloso y muy bonito a pesar de las lesiones de las cuales afortunadamente salí muy rápido. Le agradezco infinitamente a Dios que me ha bendecido muchísimo para seguir haciendo lo que amo que es lucha libre, creo que he demostrado que soy un luchador que ama la lucha libre, que la vive día a día y a pesar de ser una gran estrella sigo entrenando incluso cuando me toca descansar", concluyó Místico.