Chiefs iniciarán con Wentz ante Denver

KANSAS CITY.- Los Chiefs iniciarán con el quarterback suplente Carson Wentz el domingo en Denver en un partido que no significa nada para Kansas City, que ya ha asegurado el primer puesto en los playoffs de la AFC, pero podría significar todo para los Broncos. El entrenador de los Chiefs, Andy Reid, anunció su decisión de dar descanso a Patrick Mahomes el miércoles, poco antes de que regresaran a los entrenamientos tras un descanso prolongado después de su victoria en el Día de Navidad en Pittsburgh. Sin embargo, Reid no quiso decir quiénes más podrían pasar el día con Mahomes en la banca, señalando que solo se puede dar descanso a un número limitado de jugadores debido a las restricciones de la plantilla.

Los Broncos asegurarían un lugar en los playoffs como el séptimo sembrado al vencer a los Chiefs, ganando un viaje a Buffalo para su partido inaugural de postemporada. Si pierden, necesitarían que los Jets vencieran a los Dolphins y los Steelers a los Bengals.

Hay una buena posibilidad de que el tackle defensivo de los Chiefs, Chris Jones, quien sufrió una distensión en la pantorrilla hace un par de semanas, sea uno de los veteranos que tenga la semana libre.

Lo mismo podría aplicarse para el corredor Isiah Pacheco, quien tiene costillas magulladas, el tackle derecho Jawaan Taylor, que tiene una rodilla adolorida, y el ala cerrada veterano Travis Kelce, quien de manera similar se saltó el juego de la Semana 18 del año pasado.

Reid sí mencionó que toma en consideración si los jugadores tienen bonificaciones salariales que podrían alcanzar. Y eso podría significar que el receptor abierto tres veces All-Pro DeAndre Hopkins tenga mucho tiempo de juego contra los Broncos.

Hopkins, quien fue adquirido por los Chiefs en un intercambio a mitad de temporada con Tennessee, necesita nueve recepciones para alcanzar 65 y activar un bono de 250,000 dólares. Tiene 610 yardas recibidas, lo que significa que otras 140 le ganarían otros 250,000 dólares. Y si una de esas recepciones es un touchdown, Hopkins ganaría un adicional de 500,000 dólares por atrapar seis de ellos esta temporada.

Dependerá de Wentz entregarle el balón a Hopkins el domingo.

Se unió a Kansas City en la temporada baja como el último mariscal de campo veterano suplente de Mahomes, siguiendo los pasos de Matt Moore, Chad Henne y Blaine Gabbert. Y aunque Wentz ha jugado poco desde la pretemporada — completó 2 de 2 pases para 20 yardas cerrando una victoria en Cleveland — el profesional de noveno año ha ganado el respeto de casi todos en el vestuario de los Chiefs.

“Tuve la oportunidad de entrenar con él en el campamento del equipo, cosas así. Carson es un mariscal de campo de élite y mucha gente lo da por sentado”, dijo el fullback Carson Steele, quien podría estar entre aquellos que obtengan más repeticiones en Denver para que Pacheco y Kareem Hunt puedan descansar.

“Es realmente genial ver cómo se desempeña”, dijo Steele, “especialmente siendo un veterano como él”.

Wentz ha iniciado 68 juegos, principalmente con Filadelfia, donde fue seleccionado para un Pro Bowl mientras iba 11-2 durante la temporada 2017. Nunca jugó exactamente al mismo alto estándar el resto de su tiempo con los Eagles, que fue interrumpido por una lesión, y Wentz solo ha iniciado ocho juegos en las últimas tres temporadas con los Commanders, Rams y Chiefs.

Su decisión de firmar con Kansas City fue tomada en parte con la intención de aumentar su valor y comenzar en otro lugar la próxima temporada.

“Obviamente ha sido diferente”, dijo Wentz, “pero he permanecido concentrado, listo, preparado cada semana. He aprendido algunas cosas de Pat, trabajando con él, pero cada semana me mantengo concentrado y listo para jugar”.