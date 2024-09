Increíble victoria de los Chiefs sobre los Bengals en la NFL

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Harrison Butker caminó hacia el centro del campo después de cada cuarto el domingo para verificar la dirección del viento, lo hizo por última vez durante la pausa de 2 minutos, cuando sus Chiefs perdían por dos ante los Bengals y tenía en mente un intento de gol de campo ganador.

Cuando Patrick Mahomes y el resto de la ofensiva se vieron ayudados por una interferencia de pase sobre el safety de Cincinnati, Daijahn Anthony, en cuarta oportunidad en el último minuto, Butker una vez más se dirigió al campo mientras los fanáticos de los Chiefs rugían.

Con una calma sobrenatural, Butker perforó el intento de 51 yardas cuando el tiempo expiraba, dándole a Kansas City la victoria por 26-25.

"Trato de bloquear el ruido", dijo Butker sobre el ruido de la multitud. "Es difícil. Lo que no me gusta es cuando estás trotando en el campo y todo el mundo está aplaudiendo, mientras pienso: ´El juego aún no ha terminado. Todavía tengo que hacer esta patada´".

Patrick Mahomes lanzó para 151 yardas con dos touchdowns y dos intercepciones, pero fue su pase incompleto a Rashee Rice en cuarta y 16 desde la yarda 35 de Kansas City lo que resultó decisivo.

El castigo llegó justo después de que los Chiefs tuvieron una larga ganancia en cuarta oportunidad que fue anulada por un castigo propio.

La llamada de interferencia de pase movió a los Chiefs a la yarda 36 de Cincinnati, y Kansas City ejecutó un par de jugadas para dejar correr el reloj para Butker, quien se dio la vuelta y comenzó a salir del campo incluso antes de que su patada atravesara los postes.

"Fue una de esas jugadas en las que podríamos beneficiarnos en algún momento de esta temporada. Eso es lo que les dije a los muchachos", dijo el entrenador en jefe de los Bengals, Zac Taylor, sobre la interferencia en el pase.

Joe Burrow lanzó para 258 yardas y dos touchdowns, ambos a Andrei Iosivas, y los Bengals (0-2) se quedaron con las manos vacías ante uno de sus mayores enemigos por tercera vez consecutiva. Eso incluye una derrota ante Kansas City en el juego de campeonato de la AFC.

"Fueron dos grandes partidos los que hemos jugado en las últimas dos semanas, equipos que enfrentamos en el juego de campeonato de la AFC", dijo Mahomes. "Vamos a corregir los errores, especialmente en la ofensiva y empezando por mí. Seremos un mejor equipo por ello".