Chivas adquiere a Adrián Villalobos de Leones Negros

Adrián Villalobos es un volante extremo que su perfil natural es por derecha, pero puede jugar por izquierda y también atrás del centro delantero, elemento que Leones Negros le ha prestado a Chivas, a petición de Ricardo Peláez, quien desde que estaba en Cruz Azul, le venía dando seguimiento.

El técnico de Leones Negros precisó que "El Güero" Villalobos es un jugador bastante interesante, motivo por el cual se lo ha llevado Chivas, prestado con opción a compra y Peláez le tiene mucha fe.

"Ricardo cuando estaba en Cruz Azul, nosotros fuimos un día a un partido amistoso a la Noria, lo conoce (a Villalobos), lo ubica perfectamente bien y en esa ocasión nos habían comprado a Antonio Santos y me dijo, en seis meses voy por Villalobos, pero luego se dieron algunos problemas en Cruz Azul y no se hizo".

La idea que tiene Peláez al llevarlo a Chivas, es que puede competir por la banda derecha a Isaac Brizuela y Uriel Antuna, apretará esa zona y es un buen prospecto para la Liga MX.

"Competirá en el primer equipo, estará ahí y esa es la intención, porque puede jugar por las bandas, tanto por derecha como por la izquierda. Incluso puede jugar también, atrás del nueve porque conoce la posición".

Dávalos está contento de que algunos jugadores estén llamando la atención de equipos en la Liga, que vayan encontrado otro futuro los jóvenes que dirigió y está seguro que "El Güero" pronto dará cosas buenas de qué hablar.

"Lo cedimos para no quitarle una oportunidad, lógico que para nosotros iba a ser un jugador importante pero le dimos la chance de que fuera a jugar a Chivas. Ese es el tema, pelear en el primer equipo, estará ahí cerca".